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Импорт горючего из Польши на Украину упал в два раза
Импорт горючего из Польши на Украину упал в два раза - 15.03.2024, ПРАЙМ
Импорт горючего из Польши на Украину упал в два раза
Импорт горючего на Украину автотранспортом из Польши из-за блокады границы польскими фермерами снизился более чем в два раза, сообщил в пятницу соучредитель... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T14:04+0300
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Импорт горючего на Украину автотранспортом из Польши из-за блокады границы польскими фермерами снизился более чем в два раза, сообщил в пятницу соучредитель украинской консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн. "Если в среднем через польскую границу до блокады в 2023 году шло 70 тысяч тонн в месяц, сейчас это в лучшем случае 30 тысяч тонн", — приводит слова эксперта украинское издание "Укррудпром". Как отмечает Куюн, наибольший объем горючего, начиная с ноября 2023 года, перешло из польской на румынскую границу, что связано преимущественно не с переадресацией товарного потока из Польши, а со сменой источника закупок. Как он пояснил, горючее, которое пересекает границу в бензовозе, может дойти до потребителя на автозаправке через 4-5 дней, в то время как путь к потребителю через железнодорожную цистерну может растянуться на несколько недель. По словам эксперта, блокада и вынужденная смена логистических коридоров оказывают существенное влияние на функционирование украинского рынка горючего. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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Энергетика, УКРАИНА, ПОЛЬША, импорт, топливо, Новости
Импорт горючего из Польши на Украину упал в два раза
Импорт горючего из Польши на Украину из-за блокады польских фермеров снизился вдвое
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Импорт горючего на Украину автотранспортом из Польши из-за блокады границы польскими фермерами снизился более чем в два раза, сообщил в пятницу соучредитель украинской консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.
"Если в среднем через польскую границу до блокады в 2023 году шло 70 тысяч тонн в месяц, сейчас это в лучшем случае 30 тысяч тонн", — приводит слова эксперта украинское издание "Укррудпром".
Как отмечает Куюн, наибольший объем горючего, начиная с ноября 2023 года, перешло из польской на румынскую границу, что связано преимущественно не с переадресацией товарного потока из Польши, а со сменой источника закупок. Как он пояснил, горючее, которое пересекает границу в бензовозе, может дойти до потребителя на автозаправке через 4-5 дней, в то время как путь к потребителю через железнодорожную цистерну может растянуться на несколько недель.
По словам эксперта, блокада и вынужденная смена логистических коридоров оказывают существенное влияние на функционирование украинского рынка горючего.
"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.