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Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams
Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams - 15.03.2024, ПРАЙМ
Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams
Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали документы Вооруженных сил Украины о потерях танках Abrams. Копии документов размещены в Telegram-канале... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T16:49+0300
2024-03-15T16:49+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали документы Вооруженных сил Украины о потерях танках Abrams. Копии документов размещены в Telegram-канале хакеров.Согласно данным, один из танков Abrams (заводской номер UKR002) был "безвозвратно потерян". Танк получил повреждения в результате атаки двух дронов в районе села Бердичи, следует из рапорта. Ко всему прочему, в документе раскрываются потери в экипаже.В документе также говорится, что танк номер UKR005 был поврежден в районе Семеновки, а танк номер UKR006 был оставлен экипажем.Ранее военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что украинская армия неправильно использует американские танки Abrams в зоне боевых действия. Российские подразделения также уничтожили на Авдеевском направлении очередной танк Abrams. Об этом сообщило Минобороны России. По данным из сводок ведомства, это уже третий Abrams, уничтоженный в зоне СВО.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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Вооружения, УКРАИНА, танки Abrams, Новости
Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams
Хакеры из группы Beregini опубликовали секретные документы ВСУ о потерях танков Abrams
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ.
Украинские хакеры из группы Beregini опубликовали документы Вооруженных сил Украины о потерях танках Abrams. Копии документов размещены
в Telegram-канале хакеров.
Согласно данным, один из танков Abrams (заводской номер UKR002) был "безвозвратно потерян". Танк получил повреждения в результате атаки двух дронов в районе села Бердичи, следует из рапорта. Ко всему прочему, в документе раскрываются потери в экипаже.
В документе также говорится, что танк номер UKR005 был поврежден в районе Семеновки, а танк номер UKR006 был оставлен экипажем.
"Кладбище танков". В США отреагировали на уничтожение Abrams на Украине
Ранее военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что украинская армия неправильно использует американские танки Abrams в зоне боевых действия.
Российские подразделения также уничтожили на Авдеевском направлении очередной танк Abrams. Об этом сообщило Минобороны России. По данным из сводок ведомства, это уже третий Abrams, уничтоженный в зоне СВО.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.