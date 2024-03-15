https://1prime.ru/20240315/vino-846356387.html

Россия с начала года увеличила производство вина на треть

Россия с начала года увеличила производство вина на треть - 15.03.2024, ПРАЙМ

Россия с начала года увеличила производство вина на треть

Производство винодельческой продукции в РФ в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 30%, до 6,8 миллиона... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T17:55+0300

2024-03-15T17:55+0300

2024-03-15T17:56+0300

россия

вино

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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Производство винодельческой продукции в РФ в январе-феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 30%, до 6,8 миллиона декалитров, говорится в сообщении Минсельхоза. "В январе-феврале 2024 года в нашей стране произведено 6,8 миллиона декалитров вина, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, производство тихого вина увеличилось на 31,2%, до 4,4 миллиона декалитров, вина игристого (шампанского) – на 25,6%, до 2,1 миллиона декалитров, вина крепленого (ликерного) – на 40,1%, до 242,7 тысячи декалитров", - сообщило министерство. Отмечается, что высоким показателям способствует в том числе хороший урожай винограда – в прошедшем году, по предварительным данным, он превысил 760 тысяч тонн. "Вместе с тем, вино пользуется стабильным спросом – в 2023 году его совокупные продажи в России выросли более чем на 7% по сравнению с 2022 годом", - добавляется в сообщении. Министерство напоминает, что в целях увеличения площадей виноградников в настоящее время реализуется федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", рассчитанный до 2030 года. Финансирование на текущий год запланировано на уровне 4 миллиарда рублей из федерального и региональных бюджетов. "Реализация федпроекта положительно влияет на рост общей площади виноградников, которая, по последним данным, уже достигла 103 тысяч гектаров. Согласно федеральному реестру виноградных насаждений, самыми популярными сортами винограда в стране являются Ркацителли, Каберне Совиньон, Шардоне", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240309/846106954.html

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россия, вино