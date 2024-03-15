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Володин назвал дату отчета правительства в Госдуме - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Володин назвал дату отчета правительства в Госдуме
Володин назвал дату отчета правительства в Госдуме - 15.03.2024, ПРАЙМ
Володин назвал дату отчета правительства в Госдуме
Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T15:07+0300
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кабмин
вячеслав володин
правительство рф
госдума
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Сам отчет правительства в Государственной Думе состоится 3 апреля", - приводят слова Володина на сайте Думы.
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вячеслав володин, правительство рф, госдума
Кабмин, Вячеслав Володин, Правительство РФ, Госдума
15:07 15.03.2024 (обновлено: 15:13 15.03.2024)
 
Володин назвал дату отчета правительства в Госдуме

Володин: отчет правительства в Госудуме пройдет 3 апреля

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Сам отчет правительства в Государственной Думе состоится 3 апреля", - приводят слова Володина на сайте Думы.
 
КабминВячеслав ВолодинПравительство РФГосдума
 
 
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