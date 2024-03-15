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ЦИК: явка на выборах президента России составила 7,36 процента - 15.03.2024, ПРАЙМ
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ЦИК: явка на выборах президента России составила 7,36 процента
ЦИК: явка на выборах президента России составила 7,36 процента - 15.03.2024, ПРАЙМ
ЦИК: явка на выборах президента России составила 7,36 процента
Явка на выборы президента России по стране к 13:07 по московскому времени составила 6,08 процента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T13:26+0300
2024-03-15T13:29+0300
выборы президента россии
голосование
россия
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Явка на выборы президента России по стране к 13:07 по московскому времени составила 6,08 процента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК.Выборы президента России проводятся 17 марта 2024 года. Отмечается, что голосование проходит с 15 по 17 марта.Кроме того, как сообщало Минцифры, около 1,6 миллиона россиян к 12:00 по московскому времени проголосовали через платформу дистанционного голосования (ДЭГ).К 13.22 по московскому времени явка составила 7,36 процента.Согласно данным на 1 января 2024 года, в России насчитывается 112,3 миллиона избирателей, за рубежом - 1,9 миллиона.
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голосование, россия
Выборы президента России, голосование, РОССИЯ
13:26 15.03.2024 (обновлено: 13:29 15.03.2024)
 
ЦИК: явка на выборах президента России составила 7,36 процента

ЦИК: явка на выборах президента России составила 7,36 процента к 13.22 мск

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИзготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ
Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Явка на выборы президента России по стране к 13:07 по московскому времени составила 6,08 процента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК.
Выборы президента России проводятся 17 марта 2024 года. Отмечается, что голосование проходит с 15 по 17 марта.
Чебурашка - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
На выборах президента России проголосовал "Чебурашка"
12:37
Кроме того, как сообщало Минцифры, около 1,6 миллиона россиян к 12:00 по московскому времени проголосовали через платформу дистанционного голосования (ДЭГ).
К 13.22 по московскому времени явка составила 7,36 процента.
Согласно данным на 1 января 2024 года, в России насчитывается 112,3 миллиона избирателей, за рубежом - 1,9 миллиона.
 
Выборы президента РоссииголосованиеРОССИЯ
 
 
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