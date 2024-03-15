https://1prime.ru/20240315/vybory-846341785.html

ЦИК: явка на выборах президента России составила 7,36 процента

ЦИК: явка на выборах президента России составила 7,36 процента - 15.03.2024, ПРАЙМ

ЦИК: явка на выборах президента России составила 7,36 процента

Явка на выборы президента России по стране к 13:07 по московскому времени составила 6,08 процента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T13:26+0300

2024-03-15T13:26+0300

2024-03-15T13:29+0300

выборы президента россии

голосование

россия

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Явка на выборы президента России по стране к 13:07 по московскому времени составила 6,08 процента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК.Выборы президента России проводятся 17 марта 2024 года. Отмечается, что голосование проходит с 15 по 17 марта.Кроме того, как сообщало Минцифры, около 1,6 миллиона россиян к 12:00 по московскому времени проголосовали через платформу дистанционного голосования (ДЭГ).К 13.22 по московскому времени явка составила 7,36 процента.Согласно данным на 1 января 2024 года, в России насчитывается 112,3 миллиона избирателей, за рубежом - 1,9 миллиона.

https://1prime.ru/20240315/846340121.html

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голосование, россия