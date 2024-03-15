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Памфилова назвала число атак на ресурсы ДЭГ с начала голосования

Памфилова назвала число атак на ресурсы ДЭГ с начала голосования - 15.03.2024, ПРАЙМ

Памфилова назвала число атак на ресурсы ДЭГ с начала голосования

Ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглись около 10,5 тысячи атак с начала голосования, их удалось заблокировать. Об этом сообщила... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T16:55+0300

2024-03-15T16:55+0300

2024-03-15T16:55+0300

выборы президента россии

элла памфилова

ddos-атаки

голосование

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглись около 10,5 тысячи атак с начала голосования, их удалось заблокировать. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Вот уже с начала голосования, то есть, берем Камчатку, с 8 часов утра сегодняшнего, было заблокировано около 10,5 тысяч атак на ресурс дистанционного электронного голосования, основным ударам подвергается непосредственно портал голосования - более 10 тысяч", - сказала она.По словам Памфиловой, влезть такзе пытались в портал наблюдения за дистанционным голосованием. Кроме того, 15 марта нейтрализовали серьезную DDoS-атаку на систему видеонаблюдения на избирательных участках, подчеркнула она.Система уверенно справляется с атаками, "враг и здесь не пройдет", заключила Памфилова.

https://1prime.ru/20240314/846297121.html

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элла памфилова, ddos-атаки, голосование