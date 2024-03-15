https://1prime.ru/20240315/vybory-846366656.html

Захарова отметила одержимость США выборами президента в России

Захарова отметила одержимость США выборами президента в России - 15.03.2024, ПРАЙМ

Захарова отметила одержимость США выборами президента в России

Соединенные Штаты так интересуются выборами российского лидера, будто он заодно будет управлять и ими, сообщила официальный представитель МИД России Мария... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T22:39+0300

2024-03-15T22:39+0300

2024-03-15T22:41+0300

выборы президента россии

россия

мария захарова

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5b3c9f89936fb75c7e4a274dca3658b.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты так интересуются выборами российского лидера, будто он заодно будет управлять и ими, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.Она уточнила, что американские телеканалы на протяжении нескольких месяцев ежедневно уделяют определенное время эфирного времени, чтобы осветить тему выборов президента России."Они действительно относятся к выборам президента в России, как будто мы выбираем президента и себе, ну и заодно - человека, который будет еще немного управлять Соединенными Штатами Америки. Ну, так они это подают", — отметила Захарова. В США давно поднимается вопрос вмешательства России в выборы американского президента. По мнению Захаровой, они все еще не могут "соскочить" с этой темы.Официальный представитель МИД подытожила, отметив уникальность одержимости США выборами президента России с учетом расстояния между двумя странами и различия их исторических судеб.Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова традиционно выступила с докладом о ходе подготовки к основному голосованию. Она отметила, что для выборов изготовили более 113,5 миллиона бюллетений, их доставили в 89 субъектов.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

https://1prime.ru/20240315/zakharova-846339088.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мария захарова, сша