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Киодо: Япония продлит режим повышенных пошлин на российские товары - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Киодо: Япония продлит режим повышенных пошлин на российские товары
Киодо: Япония продлит режим повышенных пошлин на российские товары - 15.03.2024, ПРАЙМ
Киодо: Япония продлит режим повышенных пошлин на российские товары
Правительство Японии намерено еще на один финансовый год – до конца марта 2025 года – продлить срок действия решения о лишении России статуса страны с режимом... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T14:49+0300
2024-03-15T14:49+0300
экономика
япония
россия
таможенные пошлины
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ТОКИО, 15 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии намерено еще на один финансовый год – до конца марта 2025 года – продлить срок действия решения о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в связи с событиями на Украине, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Режим наибольшего благоприятствования распространялся на Россию как члена ВТО, согласно одному из основных принципов которой является предоставление одной стране тех же внешнеторговых условий, какими пользуются остальные члены организации. Россия пользовалась преимуществами режима наибольшего благоприятствования как страна, с 2012 года являющаяся членом ВТО. Исключение страны из режима наибольшего благоприятствования означает, прежде всего, повышение для ее товаров процента таможенных пошлин. Для Японии это означает, что таможенные пошлины, в частности, на такие импортируемые из России товары, как мясо краба вырастут с 4% до 6%, морского ежа - с 7% до 10%, лосось - с 3,5% до 5%. При этом на такие важные статьи импорта как сжиженный природный газ или уголь тарифы не поднимаются, так как и до включения России в режим наибольшего благоприятствования они были нулевыми. В середине марта 2022 года премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Япония приняла решение лишить Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в связи с событиями на Украине. Решение вступило в силу с началом финансового года, который в Японии стартует 1 апреля. В прошлом году это решение не пересматривалось. Теперь, как отмечает агентство Киодо, правительство Японии в срок до 31 марта намерено утвердить продление срока действия повышенных тарифов на импортируемые из России товары.
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япония, россия, таможенные пошлины
Экономика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, таможенные пошлины
14:49 15.03.2024
 
Киодо: Япония продлит режим повышенных пошлин на российские товары

Киодо: Япония продлит еще на год режим повышенных пошлин на импортируемые из РФ товары

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЯпония
Япония - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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ТОКИО, 15 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии намерено еще на один финансовый год – до конца марта 2025 года – продлить срок действия решения о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в связи с событиями на Украине, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Режим наибольшего благоприятствования распространялся на Россию как члена ВТО, согласно одному из основных принципов которой является предоставление одной стране тех же внешнеторговых условий, какими пользуются остальные члены организации. Россия пользовалась преимуществами режима наибольшего благоприятствования как страна, с 2012 года являющаяся членом ВТО.
Исключение страны из режима наибольшего благоприятствования означает, прежде всего, повышение для ее товаров процента таможенных пошлин. Для Японии это означает, что таможенные пошлины, в частности, на такие импортируемые из России товары, как мясо краба вырастут с 4% до 6%, морского ежа - с 7% до 10%, лосось - с 3,5% до 5%. При этом на такие важные статьи импорта как сжиженный природный газ или уголь тарифы не поднимаются, так как и до включения России в режим наибольшего благоприятствования они были нулевыми.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Раскрыто, в чем Россия обошла США и Японию
Вчера, 10:00
В середине марта 2022 года премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что Япония приняла решение лишить Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в связи с событиями на Украине. Решение вступило в силу с началом финансового года, который в Японии стартует 1 апреля. В прошлом году это решение не пересматривалось.
Теперь, как отмечает агентство Киодо, правительство Японии в срок до 31 марта намерено утвердить продление срока действия повышенных тарифов на импортируемые из России товары.
 
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