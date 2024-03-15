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Явка избирателей на выборах президента России превысила 30 процентов - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Явка избирателей на выборах президента России превысила 30 процентов
Явка избирателей на выборах президента России превысила 30 процентов - 15.03.2024, ПРАЙМ
Явка избирателей на выборах президента России превысила 30 процентов
Явка избирателей на выборах российского президента по стране по состоянию на 21.00 составила 35,40%, указано на сайте ЦИК России. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T20:59+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах российского президента по стране по состоянию на 21.00 составила 35,40%, указано на сайте ЦИК России.По данным комиссии, к 21.00 мск явка по стране составила 35,40%.На выборах президента в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова традиционно выступила с докладом о ходе подготовки к основному голосованию. Она отметила, что для выборов изготовили более 113,5 миллиона бюллетений, их доставили в 89 субъектов.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
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россия, выборы президента рф
Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ
20:59 15.03.2024 (обновлено: 21:09 15.03.2024)
 
Явка избирателей на выборах президента России превысила 30 процентов

ЦИК: явка избирателей на выборах президента России на 21.00 мск составила 35,40 процента

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИзготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ
Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах российского президента по стране по состоянию на 21.00 составила 35,40%, указано на сайте ЦИК России.
По данным комиссии, к 21.00 мск явка по стране составила 35,40%.
На выборах президента в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Путин проголосовал на выборах президента России онлайн
20:15
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова традиционно выступила с докладом о ходе подготовки к основному голосованию. Она отметила, что для выборов изготовили более 113,5 миллиона бюллетений, их доставили в 89 субъектов.
В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯВыборы президента РФ
 
 
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