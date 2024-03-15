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Явка избирателей на выборах президента России превысила 30 процентов

Явка избирателей на выборах президента России превысила 30 процентов - 15.03.2024, ПРАЙМ

Явка избирателей на выборах президента России превысила 30 процентов

Явка избирателей на выборах российского президента по стране по состоянию на 21.00 составила 35,40%, указано на сайте ЦИК России. | 15.03.2024, ПРАЙМ

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2024-03-15T20:59+0300

2024-03-15T21:09+0300

выборы президента россии

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах российского президента по стране по состоянию на 21.00 составила 35,40%, указано на сайте ЦИК России.По данным комиссии, к 21.00 мск явка по стране составила 35,40%.На выборах президента в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск - 34,72%, к 17.00 мск - 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.14 марта глава Центризбиркома Элла Памфилова традиционно выступила с докладом о ходе подготовки к основному голосованию. Она отметила, что для выборов изготовили более 113,5 миллиона бюллетений, их доставили в 89 субъектов.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

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россия, выборы президента рф