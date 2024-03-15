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Танкер подвергся ракетному удару у йеменского порта Ходейда, пишет СМИ - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Танкер подвергся ракетному удару у йеменского порта Ходейда, пишет СМИ
Танкер подвергся ракетному удару у йеменского порта Ходейда, пишет СМИ - 15.03.2024, ПРАЙМ
Танкер подвергся ракетному удару у йеменского порта Ходейда, пишет СМИ
Танкер подвергся ракетному удару у берегов йеменского порта Ходейда, судно получило некоторые повреждения, сообщили в пятницу СМИ со ссылкой на британскую... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T13:36+0300
2024-03-15T13:36+0300
йемен
красное море
палестино-израильский конфликт
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Танкер подвергся ракетному удару у берегов йеменского порта Ходейда, судно получило некоторые повреждения, сообщили в пятницу СМИ со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. "Ambrey сообщила в пятницу, что танкер подвергся ракетному удару по правому борту примерно в 88 морских милях (около 163 км – ред.) к северо-западу от Ходейды в Йемене", - передаёт агентство Рейтер. По данным компании, судно получило повреждения, однако экипаж не пострадал, сообщает Reuters. Информация о характере и степени тяжести повреждений не приводится. Танкер числился как связанный с Израилем, однако в феврале 2024 года судно сменило владельца, говорится в материале. Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС также сообщало о двух нападениях на суда около йеменского порта Ходейда.
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йемен, красное море, палестино-израильский конфликт
ЙЕМЕН, КРАСНОЕ МОРЕ, палестино-израильский конфликт
13:36 15.03.2024
 
Танкер подвергся ракетному удару у йеменского порта Ходейда, пишет СМИ

СМИ: танкер подвергся ракетному удару у йеменского порта Ходейда, судно повреждено

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Красное море
Вид на Красное море - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Танкер подвергся ракетному удару у берегов йеменского порта Ходейда, судно получило некоторые повреждения, сообщили в пятницу СМИ со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
"Ambrey сообщила в пятницу, что танкер подвергся ракетному удару по правому борту примерно в 88 морских милях (около 163 км – ред.) к северо-западу от Ходейды в Йемене", - передаёт агентство Рейтер.
По данным компании, судно получило повреждения, однако экипаж не пострадал, сообщает Reuters. Информация о характере и степени тяжести повреждений не приводится.
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Танкер числился как связанный с Израилем, однако в феврале 2024 года судно сменило владельца, говорится в материале.
Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС также сообщало о двух нападениях на суда около йеменского порта Ходейда.
 
ЙЕМЕНКРАСНОЕ МОРЕпалестино-израильский конфликт
 
 
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