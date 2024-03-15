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Захарова с иронией прокомментировала "пропажу" британской принцессы - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова с иронией прокомментировала "пропажу" британской принцессы
Захарова с иронией прокомментировала "пропажу" британской принцессы - 15.03.2024, ПРАЙМ
Захарова с иронией прокомментировала "пропажу" британской принцессы
В Великобритании быстро находят только "руку Москвы" или "Новичок", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T12:15+0300
2024-03-15T12:15+0300
политика
мария захарова
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В Великобритании быстро находят только "руку Москвы" или "Новичок", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так она прокомментировала сообщения о "пропаже" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.В январе текущего года Кенсингтонский дворец сообщал, что Миддлтон перенесла операцию. По советам врачей, все запланированные мероприятия были отложены. 10 марта принцесса опубликовала фото с тремя детьми и благодарностью за поддержку. Однако позднее СМИ отозвали его, опасаясь, что фото отредактировано.Захарова, комментируя ситуацию, указала, что Британия ищет Миддлтон уже более двух месяцев. По ее словам, официально сообщали, что она была в больнице, а потом все сорвалось "в пике традиционного британского таблоидного шабаша". Дипломат указала, что правду никто не скажет, напомнив об истории с принцессой Дианой."Вообще в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы". На это требуется дня 2-3. А всё, что надо "не найти", ищут долго", - сказала она.Захарова также дала совет "одурманенным британцам", предложив нанять расследователей Марию Певчих*, Христо Грозева* и Bellingcat**."Чего они только не находили в тысячах километрах от Британии. У себя под носом королевскую особу им найти ничего не стоит", - заключила официальный представитель МИД.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Организация, признанная иноагентом в России
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мария захарова, великобритания, россия
Политика, Мария Захарова, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
12:15 15.03.2024
 
Захарова с иронией прокомментировала "пропажу" британской принцессы

Захарова о "пропаже" принцессы: в Лондоне быстро находят только "Новичок" и "рука Москвы"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В Великобритании быстро находят только "руку Москвы" или "Новичок", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала сообщения о "пропаже" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.
В январе текущего года Кенсингтонский дворец сообщал, что Миддлтон перенесла операцию. По советам врачей, все запланированные мероприятия были отложены. 10 марта принцесса опубликовала фото с тремя детьми и благодарностью за поддержку. Однако позднее СМИ отозвали его, опасаясь, что фото отредактировано.
Захарова, комментируя ситуацию, указала, что Британия ищет Миддлтон уже более двух месяцев. По ее словам, официально сообщали, что она была в больнице, а потом все сорвалось "в пике традиционного британского таблоидного шабаша". Дипломат указала, что правду никто не скажет, напомнив об истории с принцессой Дианой.
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"Вообще в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы". На это требуется дня 2-3. А всё, что надо "не найти", ищут долго", - сказала она.
Захарова также дала совет "одурманенным британцам", предложив нанять расследователей Марию Певчих*, Христо Грозева* и Bellingcat**.
"Чего они только не находили в тысячах километрах от Британии. У себя под носом королевскую особу им найти ничего не стоит", - заключила официальный представитель МИД.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Организация, признанная иноагентом в России
 
ПолитикаМария ЗахароваВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯ
 
 
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