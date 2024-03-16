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Посол Антонов сообщил, сколько россиян содержатся в тюрьмах США

Посол Антонов сообщил, сколько россиян содержатся в тюрьмах США - 16.03.2024, ПРАЙМ

Посол Антонов сообщил, сколько россиян содержатся в тюрьмах США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что в американских тюрьмах содержатся около 120 россиян, дипмиссия добивается их освобождения. | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T05:30+0300

2024-03-16T05:30+0300

2024-03-16T05:31+0300

анатолий антонов

россияне

тюрьма

сша

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что в американских тюрьмах содержатся около 120 россиян, дипмиссия добивается их освобождения. "В местных тюрьмах содержится около 120 россиян. Защита их прав и законных интересов – абсолютный приоритет работы посольства. Наша задача - сделать так, чтобы все они были освобождены. Хочу заверить, что росдипломаты внимательно следят за состоянием здоровья и условиями содержания соотечественников. Поддерживают с ними регулярные контакты по телефону. Осуществляют визиты в тюрьмы", - сказал Антонов. Он отметил, что в минувшем году российским дипломатам удалось посетить 25 россиян. "Ситуация со здоровьем у соотечественников тяжелая. Квалифицированная медицинская помощь им не предоставляется. Мы с таким положением дел никогда не смиримся. Будем последовательно и настойчиво добиваться соблюдения прав и законных интересов наших граждан", - добавил дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

https://1prime.ru/20240315/uchastnik-846367528.html

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анатолий антонов, россияне, тюрьма, сша