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Посол Антонов сообщил, сколько россиян содержатся в тюрьмах США - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Посол Антонов сообщил, сколько россиян содержатся в тюрьмах США
Посол Антонов сообщил, сколько россиян содержатся в тюрьмах США - 16.03.2024, ПРАЙМ
Посол Антонов сообщил, сколько россиян содержатся в тюрьмах США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что в американских тюрьмах содержатся около 120 россиян, дипмиссия добивается их освобождения. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T05:30+0300
2024-03-16T05:31+0300
анатолий антонов
россияне
тюрьма
сша
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что в американских тюрьмах содержатся около 120 россиян, дипмиссия добивается их освобождения. "В местных тюрьмах содержится около 120 россиян. Защита их прав и законных интересов – абсолютный приоритет работы посольства. Наша задача - сделать так, чтобы все они были освобождены. Хочу заверить, что росдипломаты внимательно следят за состоянием здоровья и условиями содержания соотечественников. Поддерживают с ними регулярные контакты по телефону. Осуществляют визиты в тюрьмы", - сказал Антонов. Он отметил, что в минувшем году российским дипломатам удалось посетить 25 россиян. "Ситуация со здоровьем у соотечественников тяжелая. Квалифицированная медицинская помощь им не предоставляется. Мы с таким положением дел никогда не смиримся. Будем последовательно и настойчиво добиваться соблюдения прав и законных интересов наших граждан", - добавил дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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анатолий антонов, россияне, тюрьма, сша
Анатолий Антонов, россияне, тюрьма, США
05:30 16.03.2024 (обновлено: 05:31 16.03.2024)
 
Посол Антонов сообщил, сколько россиян содержатся в тюрьмах США

Посол РФ в США Антонов: в американских тюрьмах содержатся порядка 120 россиян

© AFP / Paul J. RichardsФлаг США над военной базой в Гуантанамо
Флаг США над военной базой в Гуантанамо - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© AFP / Paul J. Richards
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил РИА Новости, что в американских тюрьмах содержатся около 120 россиян, дипмиссия добивается их освобождения.
"В местных тюрьмах содержится около 120 россиян. Защита их прав и законных интересов – абсолютный приоритет работы посольства. Наша задача - сделать так, чтобы все они были освобождены. Хочу заверить, что росдипломаты внимательно следят за состоянием здоровья и условиями содержания соотечественников. Поддерживают с ними регулярные контакты по телефону. Осуществляют визиты в тюрьмы", - сказал Антонов.
Он отметил, что в минувшем году российским дипломатам удалось посетить 25 россиян.
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"Ситуация со здоровьем у соотечественников тяжелая. Квалифицированная медицинская помощь им не предоставляется. Мы с таким положением дел никогда не смиримся. Будем последовательно и настойчиво добиваться соблюдения прав и законных интересов наших граждан", - добавил дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
 
Анатолий АнтоновроссиянетюрьмаСША
 
 
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