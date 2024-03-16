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Замгенсека ООН обвинили в распространении фейков о пытках в России - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Замгенсека ООН обвинили в распространении фейков о пытках в России
Замгенсека ООН обвинили в распространении фейков о пытках в России - 16.03.2024, ПРАЙМ
Замгенсека ООН обвинили в распространении фейков о пытках в России
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло в тиражировании фейков о якобы пытках на | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T05:44+0300
2024-03-16T05:45+0300
политика
оон
дмитрий полянский
обвинение
фейки
россия
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло в тиражировании фейков о якобы пытках на территории России. В пятницу в СБ ООН прошло заседание по украинской тематике, запрошенное Киевом и нацеленное на дискредитацию президентских выборов на новых территориях России. В своем выступлении ДиКарло заявила, что новый доклад комиссии по расследованию событий на Украине, "опубликованный сегодня, предоставляет дополнительную информацию к предыдущим выводам комиссии о том, что пытки гражданских лиц со стороны российских властей на Украине и в Российской Федерации были широко распространены и систематичны". "Вызывает также сожаление, что госпожа Розмари ДиКарло, тиражируя откровенные фейки про пытки на российской территории, не нашла в себе мужества упомянуть трагичную гибель Гонсало (журналиста, гражданина США Гонсало Лиры) от пыток киевского режима. Кстати, гибель своего соотечественника", - сказал Полянский. "Или такие сюжеты ни вас, ни Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не интересуют?" - спросил Полянский. Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
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оон, дмитрий полянский, обвинение, фейки, россия
Политика, ООН, Дмитрий Полянский, обвинение, фейки, РОССИЯ
05:44 16.03.2024 (обновлено: 05:45 16.03.2024)
 
Замгенсека ООН обвинили в распространении фейков о пытках в России

Полянский: замгенсека ООН Розмари ДиКарло тиражирует фейки о пытках в России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк# Здание ООН в Нью-Йорке
# Здание ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уличил замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло в тиражировании фейков о якобы пытках на территории России.
В пятницу в СБ ООН прошло заседание по украинской тематике, запрошенное Киевом и нацеленное на дискредитацию президентских выборов на новых территориях России. В своем выступлении ДиКарло заявила, что новый доклад комиссии по расследованию событий на Украине, "опубликованный сегодня, предоставляет дополнительную информацию к предыдущим выводам комиссии о том, что пытки гражданских лиц со стороны российских властей на Украине и в Российской Федерации были широко распространены и систематичны".
"Вызывает также сожаление, что госпожа Розмари ДиКарло, тиражируя откровенные фейки про пытки на российской территории, не нашла в себе мужества упомянуть трагичную гибель Гонсало (журналиста, гражданина США Гонсало Лиры) от пыток киевского режима. Кстати, гибель своего соотечественника", - сказал Полянский.
"Или такие сюжеты ни вас, ни Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не интересуют?" - спросил Полянский.
ГА ООН
В МИД раскрыли, во что превратилось управление ООН по правам человека
5 марта, 19:13
Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
 
ПолитикаООНДмитрий ПолянскийобвинениефейкиРОССИЯ
 
 
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