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Посол Антонов рассказал о вреде диалога с США о стратегической стабильности

Посол Антонов рассказал о вреде диалога с США о стратегической стабильности - 16.03.2024, ПРАЙМ

Посол Антонов рассказал о вреде диалога с США о стратегической стабильности

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что предлагаемый американцами диалог о стратегической стабильности представляет собой "пустышку" - он не только... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T06:35+0300

2024-03-16T06:35+0300

2024-03-16T06:37+0300

политика

россия

анатолий антонов

диалог

сша

стратегическая стабильность

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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что предлагаемый американцами диалог о стратегической стабильности представляет собой "пустышку" - он не только бесполезен, но и вреден, пока в Вашингтоне не пересмотрят свою внешнюю политику, где России отводится место врага. "Все, что хотят в Вашингтоне, – это сдержать наше военно-технологическое развитие. Набросить проверочную сеть на наши стратегические наступательные вооружения, остановить их развитие, а некоторые из них запретить. А что хотят дать нам? Да ничего", - сказал Антонов в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что Россия никогда не отвергала разговор о стратегической стабильности и подчёркивала его важность при всех обстоятельствах - в годы холодной войны, в Карибский кризис и сейчас, когда речь могла бы идти о возобновлении взаимодействия в рамках ДСНВ и разработки документа ему на замену. "Однако возможные переговоры должны быть честными, равноправными, без "двойного дна", на основе взаимности. Пока, если делать общий вывод из сказанного, нам предлагают пустышку. Диалог ради диалога", - сказал посол. Антонов высказался против диалога о стратегической стабильности в условиях, когда США продолжают поставки оружия на Украину, поощряют удары по стратегическим базам России, потворствуют террористическим действиям против простых россиян. "В таких условиях разговор по стратегической стабильности не только бесполезен, но и вреден. Только тогда, когда американцы пересмотрят свою внешнюю политику, в которой России отводится место врага. Только тогда, когда признают российские национальные интересы и будут готовы к равноправному, взаимоуважительному диалогу, можно будет говорить о перспективах возобновления диалога", - сказал он.

https://1prime.ru/20240315/uchastnik-846367528.html

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россия, анатолий антонов, диалог, сша, стратегическая стабильность