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Эксперт рассказала о кадровом голоде в транспортной отрасли России

Эксперт рассказала о кадровом голоде в транспортной отрасли России - 16.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала о кадровом голоде в транспортной отрасли России

Транспортная отрасль РФ сегодня испытывает очевидный дефицит кадров, в том числе и в сфере авиации, поделилась мнением с РИА Новости руководитель направления... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T07:45+0300

2024-03-16T07:45+0300

2024-03-16T07:45+0300

экономика

россия

дефицит

эксперт

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Транспортная отрасль РФ сегодня испытывает очевидный дефицит кадров, в том числе и в сфере авиации, поделилась мнением с РИА Новости руководитель направления "Организация и персонал" "Рексофт Консалтинг" Маргарита Патрушева. "Существует общий дефицит кадров в транспортной отрасли, включая авиационную. По данным hh, соотношение числа резюме к вакансиям близко к показателю 3 (при том что соотношение ниже 4.0 относится к дефициту и говорит о "рынке труда соискателя")", - передает слова эксперта "Рексофт Консалтинг" Патрушева напомнила, что для авиаотрасли характерен широкий спектр специальностей. Например, таких представителей лётного состава как бортпроводники, можно подготовить за 3-6 месяцев (имея при этом относительно высокую текучесть в данном сегменте), отметила эксперт. Таким образом, перед работодателем обычно стоит задача конкуренции с иными отраслями за привлекательные условия труда и конкурентоспособную зарплату, а также выстраивания эффективных процессов обучения и адаптации, плюс дальнейшего мониторинга здорового морального климата в коллективах. "Командиры воздушных судов – существенно более редкие и элитные кадры, за которые идёт конкуренция на международном уровне. Ещё до пандемии обсуждались проблемы оттока российских пилотов в Азию. Теперь же – на фоне восстановления глобальных авиаперевозок после пандемии, но при этом пока ещё сниженных объёмов на внутреннем рынке вследствие масштабных санкций – для наших профессионалов международные рынки труда вновь становятся привлекательными в первую очередь с точки зрения возможностей заработка", - рассказала Патрушева. По инженерным кадрам ситуация в авиаотрасли – как в обслуживании авиаперевозок, так и в авиастроении – аналогична общему положению на рынке труда РФ, продолжила эксперт. В стране наблюдается масштабный голод в части инженерных компетенций. При этом есть и универсальные кросс-отраслевые специалисты – в первую очередь в IT. "Решения по искусственному интеллекту и аналитике данных, кибербезопасности и тому подобное востребованы здесь не меньше, чем в других индустриях – и хорошо, что вопросами их подготовки уже давно озабочены на государственном уровне", - заключила Патрушева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дефицит, эксперт