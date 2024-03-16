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Эксперт рассказала о кадровом голоде в транспортной отрасли России - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала о кадровом голоде в транспортной отрасли России
Эксперт рассказала о кадровом голоде в транспортной отрасли России - 16.03.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о кадровом голоде в транспортной отрасли России
Транспортная отрасль РФ сегодня испытывает очевидный дефицит кадров, в том числе и в сфере авиации, поделилась мнением с РИА Новости руководитель направления... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T07:45+0300
2024-03-16T07:45+0300
экономика
россия
дефицит
эксперт
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Транспортная отрасль РФ сегодня испытывает очевидный дефицит кадров, в том числе и в сфере авиации, поделилась мнением с РИА Новости руководитель направления "Организация и персонал" "Рексофт Консалтинг" Маргарита Патрушева. "Существует общий дефицит кадров в транспортной отрасли, включая авиационную. По данным hh, соотношение числа резюме к вакансиям близко к показателю 3 (при том что соотношение ниже 4.0 относится к дефициту и говорит о "рынке труда соискателя")", - передает слова эксперта "Рексофт Консалтинг" Патрушева напомнила, что для авиаотрасли характерен широкий спектр специальностей. Например, таких представителей лётного состава как бортпроводники, можно подготовить за 3-6 месяцев (имея при этом относительно высокую текучесть в данном сегменте), отметила эксперт. Таким образом, перед работодателем обычно стоит задача конкуренции с иными отраслями за привлекательные условия труда и конкурентоспособную зарплату, а также выстраивания эффективных процессов обучения и адаптации, плюс дальнейшего мониторинга здорового морального климата в коллективах. "Командиры воздушных судов – существенно более редкие и элитные кадры, за которые идёт конкуренция на международном уровне. Ещё до пандемии обсуждались проблемы оттока российских пилотов в Азию. Теперь же – на фоне восстановления глобальных авиаперевозок после пандемии, но при этом пока ещё сниженных объёмов на внутреннем рынке вследствие масштабных санкций – для наших профессионалов международные рынки труда вновь становятся привлекательными в первую очередь с точки зрения возможностей заработка", - рассказала Патрушева. По инженерным кадрам ситуация в авиаотрасли – как в обслуживании авиаперевозок, так и в авиастроении – аналогична общему положению на рынке труда РФ, продолжила эксперт. В стране наблюдается масштабный голод в части инженерных компетенций. При этом есть и универсальные кросс-отраслевые специалисты – в первую очередь в IT. "Решения по искусственному интеллекту и аналитике данных, кибербезопасности и тому подобное востребованы здесь не меньше, чем в других индустриях – и хорошо, что вопросами их подготовки уже давно озабочены на государственном уровне", - заключила Патрушева.
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россия, дефицит, эксперт
Экономика, РОССИЯ, дефицит, Эксперт
07:45 16.03.2024
 
Эксперт рассказала о кадровом голоде в транспортной отрасли России

Эксперт Патрушева: транспортная отрасль России испытывает дефицит кадров

© fotolia.com / ZoeОбщество
Общество - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© fotolia.com / Zoe
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Транспортная отрасль РФ сегодня испытывает очевидный дефицит кадров, в том числе и в сфере авиации, поделилась мнением с РИА Новости руководитель направления "Организация и персонал" "Рексофт Консалтинг" Маргарита Патрушева.
"Существует общий дефицит кадров в транспортной отрасли, включая авиационную. По данным hh, соотношение числа резюме к вакансиям близко к показателю 3 (при том что соотношение ниже 4.0 относится к дефициту и говорит о "рынке труда соискателя")", - передает слова эксперта "Рексофт Консалтинг"
Патрушева напомнила, что для авиаотрасли характерен широкий спектр специальностей. Например, таких представителей лётного состава как бортпроводники, можно подготовить за 3-6 месяцев (имея при этом относительно высокую текучесть в данном сегменте), отметила эксперт. Таким образом, перед работодателем обычно стоит задача конкуренции с иными отраслями за привлекательные условия труда и конкурентоспособную зарплату, а также выстраивания эффективных процессов обучения и адаптации, плюс дальнейшего мониторинга здорового морального климата в коллективах.
"Командиры воздушных судов – существенно более редкие и элитные кадры, за которые идёт конкуренция на международном уровне. Ещё до пандемии обсуждались проблемы оттока российских пилотов в Азию. Теперь же – на фоне восстановления глобальных авиаперевозок после пандемии, но при этом пока ещё сниженных объёмов на внутреннем рынке вследствие масштабных санкций – для наших профессионалов международные рынки труда вновь становятся привлекательными в первую очередь с точки зрения возможностей заработка", - рассказала Патрушева.
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13 марта, 17:47
По инженерным кадрам ситуация в авиаотрасли – как в обслуживании авиаперевозок, так и в авиастроении – аналогична общему положению на рынке труда РФ, продолжила эксперт. В стране наблюдается масштабный голод в части инженерных компетенций. При этом есть и универсальные кросс-отраслевые специалисты – в первую очередь в IT.
"Решения по искусственному интеллекту и аналитике данных, кибербезопасности и тому подобное востребованы здесь не меньше, чем в других индустриях – и хорошо, что вопросами их подготовки уже давно озабочены на государственном уровне", - заключила Патрушева.
 
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