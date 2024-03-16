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Торговля России и стран ближнего зарубежья выросла до максимума - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Торговля России и стран ближнего зарубежья выросла до максимума
Торговля России и стран ближнего зарубежья выросла до максимума - 16.03.2024, ПРАЙМ
Торговля России и стран ближнего зарубежья выросла до максимума
Товарооборот России со странами ближнего зарубежья в Азии вырос в 2023 году до рекордных 56,2 миллиарда долларов, главными торговыми партнерами были Казахстан,... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T08:23+0300
2024-03-16T08:23+0300
экономика
россия
международная торговля
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами ближнего зарубежья в Азии вырос в 2023 году до рекордных 56,2 миллиарда долларов, главными торговыми партнерами были Казахстан, Узбекистан и Армения, следует из расчетов РИА Новости на основе национальных статданных. Так, общий товарооборот с регионом увеличился на 7% - до 56,2 миллиарда долларов с 52,5 миллиарда годом ранее. Основным торговым партнером России среди стран ближнего зарубежья в Азии остался Казахстан: товарооборот с ним за год остался стабильным на уровне 26 миллиардов долларов, а вот доля Казахстана немного сократилась - до 46% с почти 50% годом ранее. Вторым крупнейшим партнером России в регионе стал Узбекистан: торговый оборот двух стран увеличился на 5,4% по сравнению с 2022 годом – до 9,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Армения, торговля с которой по итогам прошлого года выросла в 1,4 раза, до 7,3 миллиарда долларов. Далее идет Азербайджан, товарооборот с которым увеличился в прошлом году почти на 18% - до 4,4 миллиарда долларов. Узбекистан, Армения и Азербайджан нарастили торговлю с Россией по итогам 2023 года до исторических максимумов, на этом фоне на них пришлось 38% российского товарооборота со странами региона против 33% годом ранее. Киргизия стала пятым крупнейшим торговым партнером России, при этом товарооборот с ней сократился на 17%, до 2,9 миллиарда долларов. Грузия стала шестой с товарооборотом в 2,4 миллиарда против 2,5 миллиарда долларов годом ранее. Товарооборот с Таджикистаном немного вырос - на 2,7%, до рекордных 1,7 миллиарда долларов. Туркмения пока не публиковала данные за 2023 год, при этом посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в феврале говорил, что Россия и Туркмения ожидают роста взаимной торговли по итогам прошлого года. Таким образом, в прошлом году товарооборот должен быть не меньше показателя за 2022 год - 1,6 миллиарда долларов.
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россия, международная торговля
Экономика, РОССИЯ, международная торговля
08:23 16.03.2024
 
Торговля России и стран ближнего зарубежья выросла до максимума

РИА Новости: торговля РФ с ближним зарубежьем в 2023 году достигла рекордных $56,2 млрд

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами ближнего зарубежья в Азии вырос в 2023 году до рекордных 56,2 миллиарда долларов, главными торговыми партнерами были Казахстан, Узбекистан и Армения, следует из расчетов РИА Новости на основе национальных статданных.
Так, общий товарооборот с регионом увеличился на 7% - до 56,2 миллиарда долларов с 52,5 миллиарда годом ранее. Основным торговым партнером России среди стран ближнего зарубежья в Азии остался Казахстан: товарооборот с ним за год остался стабильным на уровне 26 миллиардов долларов, а вот доля Казахстана немного сократилась - до 46% с почти 50% годом ранее.
Вторым крупнейшим партнером России в регионе стал Узбекистан: торговый оборот двух стран увеличился на 5,4% по сравнению с 2022 годом – до 9,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Армения, торговля с которой по итогам прошлого года выросла в 1,4 раза, до 7,3 миллиарда долларов.
Далее идет Азербайджан, товарооборот с которым увеличился в прошлом году почти на 18% - до 4,4 миллиарда долларов. Узбекистан, Армения и Азербайджан нарастили торговлю с Россией по итогам 2023 года до исторических максимумов, на этом фоне на них пришлось 38% российского товарооборота со странами региона против 33% годом ранее.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Профицит внешней торговли России вырос в феврале
14 марта, 16:07
Киргизия стала пятым крупнейшим торговым партнером России, при этом товарооборот с ней сократился на 17%, до 2,9 миллиарда долларов. Грузия стала шестой с товарооборотом в 2,4 миллиарда против 2,5 миллиарда долларов годом ранее. Товарооборот с Таджикистаном немного вырос - на 2,7%, до рекордных 1,7 миллиарда долларов.
Туркмения пока не публиковала данные за 2023 год, при этом посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в феврале говорил, что Россия и Туркмения ожидают роста взаимной торговли по итогам прошлого года. Таким образом, в прошлом году товарооборот должен быть не меньше показателя за 2022 год - 1,6 миллиарда долларов.
 
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