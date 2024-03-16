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Явка в Пермском крае в первый день голосования превысила 30 процентов - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Явка в Пермском крае в первый день голосования превысила 30 процентов
Явка в Пермском крае в первый день голосования превысила 30 процентов - 16.03.2024, ПРАЙМ
Явка в Пермском крае в первый день голосования превысила 30 процентов
Явка избирателей на выборах президента РФ в Пермском крае по итогам первого дня голосования составила 30,7%, проголосовало более 605 тысяч жителей. Об этом... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T08:33+0300
2024-03-16T08:58+0300
выборы президента россии
пермский край
голосование
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ПЕРМЬ, 16 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента РФ в Пермском крае по итогам первого дня голосования составила 30,7%, проголосовало более 605 тысяч жителей. Об этом сообщил региональный избирком. "Средняя явка избирателей по Пермскому краю на выборах президента России по состоянию на 20.00 (18.00 мск) 15 марта с учетом ДЭГ составляет 30,7% или 605 199 избирателей. Жалоб в избирательные комиссии всех уровней на территории края не поступало. Наблюдатели, представители общественности и эксперты также не выявили нарушений", — сказано в сообщении. Отмечается, что наиболее активно голосовали жители Частинского округа, где явка составила 42,8%. В Пермском крае и других регионах страны с 15 по 17 марта проходят президентские выборы. В 2018 году голосование за главу государства длилось один день. Явка по региону тогда составила 66,5% (самый высокий показатель с 2004 года). По данным избиркома, сейчас в крае насчитывается более 1,9 миллиона избирателей (770 тысяч - в Перми), для них с 8.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.
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пермский край, голосование
Выборы президента России, Пермский край, голосование
08:33 16.03.2024 (обновлено: 08:58 16.03.2024)
 
Явка в Пермском крае в первый день голосования превысила 30 процентов

Явка на выборах президента РФ в Пермском крае в первый день составила 30,7 процента

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПермь. Города России
Пермь. Города России - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ПЕРМЬ, 16 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента РФ в Пермском крае по итогам первого дня голосования составила 30,7%, проголосовало более 605 тысяч жителей. Об этом сообщил региональный избирком.
"Средняя явка избирателей по Пермскому краю на выборах президента России по состоянию на 20.00 (18.00 мск) 15 марта с учетом ДЭГ составляет 30,7% или 605 199 избирателей. Жалоб в избирательные комиссии всех уровней на территории края не поступало. Наблюдатели, представители общественности и эксперты также не выявили нарушений", — сказано в сообщении.
Отмечается, что наиболее активно голосовали жители Частинского округа, где явка составила 42,8%.
В Пермском крае и других регионах страны с 15 по 17 марта проходят президентские выборы. В 2018 году голосование за главу государства длилось один день. Явка по региону тогда составила 66,5% (самый высокий показатель с 2004 года). По данным избиркома, сейчас в крае насчитывается более 1,9 миллиона избирателей (770 тысяч - в Перми), для них с 8.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков.
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Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.
С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.
 
Выборы президента РоссииПермский крайголосование
 
 
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