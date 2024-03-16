https://1prime.ru/20240316/846370577.html

Зеленский и его клика не заинтересованы в переговорах, заявил Полянский

Зеленский и его клика не заинтересованы в переговорах, заявил Полянский - 16.03.2024, ПРАЙМ

Зеленский и его клика не заинтересованы в переговорах, заявил Полянский

Владимир Зеленский вместе со своей кликой не заинтересован вести серьезные переговоры с Москвой, так как испытывает иллюзии, что могут победить Россию на поле... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T08:48+0300

2024-03-16T08:48+0300

2024-03-16T08:48+0300

политика

владимир зеленский

украина

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ООН, 16 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский вместе со своей кликой не заинтересован вести серьезные переговоры с Москвой, так как испытывает иллюзии, что могут победить Россию на поле боя, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Зеленский и другие представители его клики не заинтересованы в серьезных предметных переговорах. Весь их интерес в капитуляции России. У них все еще есть определенные иллюзии, что они могут добиться военной победы над Россией с помощью западного оружия", — сказал он. Полянский отметил, что Киев заинтересован в поставках западного оружия, а когда там скажут, что готовы рассмотреть другие варианты, "это будет означать, что они не верят в свою победу". "Думаю, такова их логика", — указал он. Первый зампостпреда отметил, что десятки тысяч, если не сотни тысяч украинцев платят за эту иллюзию своей жизнью. "И это весьма печальная ситуация. Вы знаете, что Зеленский запретил себе вести переговоры с российским правительством, приняв соответствующий указ в 2022 году. Так что утверждения о том, что Украина готова к каким-либо переговорам, вызывают смех", – подчеркнул он. Полянский добавил, что, другой стороны Москва неоднократно заявляла, что будет готова обсудить посредством переговоров, как добиться целей СВО мирным способом. "И мы по-прежнему готовы к таким переговорам, но это должен быть абсолютно отличающийся трэк и форматы от того, что Украина пытается навязать другим странам", - сказал первый зампостпреда, пояснив, что имеет в виду так называемую "формулу Зеленского" и другие попытки созвать саммит, где не будет представлена Россия. По словам Полянского, "это не может считаться серьезной попыткой провести переговоры".

https://1prime.ru/20240315/846331745.html

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владимир зеленский, украина