https://1prime.ru/20240316/846371282.html

Россияне стали чаще бронировать на лето отели за границей

Россияне стали чаще бронировать на лето отели за границей - 16.03.2024, ПРАЙМ

Россияне стали чаще бронировать на лето отели за границей

Российские туристы забронировали на лето больше отелей за рубежом, чем годом ранее, лидерами рейтинга стали Стамбул, Париж и Рим, рассказали РИА Новости в... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T09:17+0300

2024-03-16T09:17+0300

2024-03-16T09:17+0300

отели

https://cdnn.1prime.ru/img/83400/04/834000496_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_18ce94aa6dfdbd81d1c16299cc4f7d58.jpg

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Российские туристы забронировали на лето больше отелей за рубежом, чем годом ранее, лидерами рейтинга стали Стамбул, Париж и Рим, рассказали РИА Новости в cервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. "Этим летом меньше россиян собираются в поездки по родной стране: доля бронирования отелей в России за год снизилась на 10 процентных пунктов и сейчас составляет 70,1%. Путешественники стали чаще выбирать отдых за границей: доля бронирований гостиниц за рубежом выросла до 29,9% (в 2023 году она составляла 23%)", - рассказали в сервисе. Там отметили, что лидером рейтинга стал традиционно популярный Стамбул: 5,3% отельных заказов оформлены в турецком городе, что тем не менее на 10% меньше, чем в прошлом году. "Второе и третье место заняли европейские столицы: 3,9% путешественников уже собираются в Париж, а 3,7% - в Рим. Причем оба города за год стали гораздо более интересны россиянам: на 40% и 75% соответственно", - уточнили аналитики. За границей россияне заранее в основном бронируют апартаменты и гостевые дома, на них приходится 33% заказов. "Каникулы за рубежом многим предстоят довольно длинные: 41% бронирований сделаны на срок 4-7 дней, а 20% - на 8-14 дней", - сообщили в сервисе. "За год у россиян значительно вырос спрос на отели в столице Венгрии - сразу в 5 раз. В Тбилиси и Сеуле уже забронировали в 2 раза больше отелей. А вот в Ереван и Милан пока собирается меньше россиян, чем в прошлом году, - на 25% и 20% соответственно", - отметили в OneTwoTrip. Что касается поездок по России, то в сервисе сообщили, что чаще всего туристы заранее бронируют отели в Сочи, его доля - 17,1%. На втором месте оказался Санкт-Петербург (16,7%). Замыкает тройку лидеров Москва (7,8%). "Большинство путешественников выбирают для летнего отдыха апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд - на них приходится 38% отельных заказов. Россияне в основном планируют каникулы длиной от 4 до 7 дней (44% бронирований оформлено на такой срок) или короткие выезды на 1–3 дня (38%)", - заключили аналитики.

https://1prime.ru/20240312/tourism-846219404.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

отели