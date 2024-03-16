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США готовили фейки перед выборами в России, заявила Захарова - 16.03.2024, ПРАЙМ
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США готовили фейки перед выборами в России, заявила Захарова
США готовили фейки перед выборами в России, заявила Захарова - 16.03.2024, ПРАЙМ
США готовили фейки перед выборами в России, заявила Захарова
Вашингтон накануне и в ходе голосования на выборах президента РФ готовил большое количество фейков с целью запугать людей, заявила в интервью РИА Новости... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T09:22+0300
2024-03-16T09:22+0300
выборы президента россии
мария захарова
фейки
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Вашингтон накануне и в ходе голосования на выборах президента РФ готовил большое количество фейков с целью запугать людей, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Они (США - ред.) готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера. И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях, они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать", — сказала она, отвечая на вопрос о вмешательстве Вашингтона в выборы в России. По словам Захаровой, США используют хакеров, чтобы подорвать процесс голосования. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович рассказал РИА Новости, что дистанционное электронное голосование на выборах не применяется за рубежом из-за угроз в сфере кибербезопасности. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.
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мария захарова, фейки
Выборы президента России, Мария Захарова, фейки
09:22 16.03.2024
 
США готовили фейки перед выборами в России, заявила Захарова

Захарова: Вашингтон готовил много фейков накануне голосования на выборах в России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Вашингтон накануне и в ходе голосования на выборах президента РФ готовил большое количество фейков с целью запугать людей, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они (США - ред.) готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера. И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях, они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать", — сказала она, отвечая на вопрос о вмешательстве Вашингтона в выборы в России.
По словам Захаровой, США используют хакеров, чтобы подорвать процесс голосования.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович рассказал РИА Новости, что дистанционное электронное голосование на выборах не применяется за рубежом из-за угроз в сфере кибербезопасности.
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Вчера, 22:39
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.
С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.
 
Выборы президента РоссииМария Захаровафейки
 
 
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