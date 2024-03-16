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После выборов проявятся фундаментальные факторы крепкого рубля

После выборов проявятся фундаментальные факторы крепкого рубля - 16.03.2024, ПРАЙМ

После выборов проявятся фундаментальные факторы крепкого рубля

Курс российской валюты на завершившейся рабочей неделе не стал тестировать локальные минимумы против основных валют, торгующихся на Московской бирже. Таким... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T09:27+0300

2024-03-16T09:27+0300

2024-03-16T09:30+0300

мнения аналитиков

курсы валют

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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс российской валюты на завершившейся рабочей неделе не стал тестировать локальные минимумы против основных валют, торгующихся на Московской бирже. Таким образом, рубль после двух недель укрепления опять снизился в цене. При этом инвалюты обновили максимумы за несколько недель: по доллару – это 93,03 рубля (с 26 февраля), по юаню: 12,88 рубля (с 22 декабря прошлого года), по евро: 101,25 рубля (с 28 декабря).Таким образом, рубль на предвыборной неделе все же ослабел. Опасения по поводу сокращения экспорта, озвученные Центробанком РФ, надавили на рубль. Против него также сыграло резкое укрепление доллара на форексе, которое компенсировало рост нефти выше 85 долларов за баррель сорта Brent впервые с начала ноября прошлого года. Индекс доллара на неделе резко вырос в район 103,5 пункта на фоне данных о высокой инфляции в США.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 2,3 рубля до 92,90 рубля, юаня — на 27 копеек до 12,87 рубля, евро –на 2,3 рубля до 101,22 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла в район 7,9 тысячи против 7,5 тысячи неделей ранее.НА РУБЛЬ НАДАВИЛ СИЛЬНЫЙ ДОЛЛАР И СЛАБЕЮЩИЙ ЭКСПОРТРубль начал рабочую неделю попытками стабилизации против основных валют на Мосбирже. Длинные выходные прошли спокойно и это не повлияло существенно на валютный рынок, который не находил принципиально значимых драйверов для курсовых колебаний рубля.Однако стабилизировать курс рубля и далее не получилось, и он вышел из "боковика" вниз. Это проходило на фоне укрепления доллара на форексе после данных по инфляции в США.Потребительские цены в США по итогам февраля выросли на 3,2% в годовом выражении против 3,1% месяцем ранее. В месячном выражении цены в феврале выросли на 0,4% после роста в январе на 0,3%. Аналитики ожидали сохранения годового показателя на уровне января в 3,1%, а месячный показатель совпал с прогнозом. Таким образом, сохраняется вероятность действия жесткой денежно-кредитной политики ФРС США, что поддерживает курс доллара.Кроме того, рубль получил негативный сигнал от ЦБ РФ. Первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган заявил, что экономика России будет менее ориентированной на экспорт на фоне максимального внутреннего спроса. В новой реальности российская экономика стала менее экспортно-ориентированной, что уменьшает и поступление валютной выручки на внутренний рынок, считает он.ПРОГНОЗЫМежду тем, во вторую половину рабочей недели рубль также попытался стабилизироваться против основных валют, однако в пятницу он резко ушел на локальные минимумы, тенденция к падению активизировалась во второй половине сессии.Видимо, приближение выходных, во время которых проводятся президентские выборы, подтолкнуло многих игроков нарастить свои валютные позиции, что и спровоцировало слабость рубля.В то же время, уже в понедельник, с завершением выборов могут опять проявиться фундаментальные факторы крепкого рубля. В частности, это положительное сальдо внешней торговли России товарами, которое в феврале увеличилось почти на 11% в годовом исчислении до 9,1 миллиарда долларов. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ при этом выросло сразу на 73,3% до 5,2 миллиарда долларов.Также на руку рублю то, что Банк России ожидает возможных максимумов годовой инфляции в следующем квартале текущего года, как сообщил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган. Это значит, что денежно-кредитная политика регулятора (после заседания по ключевой ставке в ближайшую пятницу) останется пока жесткой, а значит рубль и отсюда получит поддержку.В то же время, чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в феврале снизились до 10,4 миллиарда долларов с 12,9 миллиарда в январе, среднедневные продажи упали на треть, до 520 миллионов долларов, оценил ЦБ РФ. Тенденция к падению продаж валюты экспортерами наблюдается на протяжении уже пары месяцев. Поэтому обязательная продажа валюты экспортерами, скорее всего, в апреле будет продлена.Тем более, что несогласный с продлением Банк России расширяет мониторинг крупнейших экспортеров на компании, у которых по итогам 2023 года была выручка или среднемесячный долг перед нерезидентами от одного миллиарда долларов, в результате число компаний "под наблюдением" (попадающих под указ об обязательной продаже экспортной выручки) вырастет вдвое.Таким образом, курс опять может попробовать вернуться в коридор 90-92 рубля за доллар.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, курсы валют