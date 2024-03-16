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Оборот розничной торговли в Москве вырос на 7,3 процента

Оборот розничной торговли в Москве вырос на 7,3 процента - 16.03.2024, ПРАЙМ

Оборот розничной торговли в Москве вырос на 7,3 процента

Сфера торговли и услуг в Москве растет, оборот розничной торговли за 2023 год в столице составил 6,6 триллиона рублей, увеличившись на 7,3%, сообщается на... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T09:48+0300

2024-03-16T09:48+0300

2024-03-16T09:48+0300

москва

торговля

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Сфера торговли и услуг в Москве растет, оборот розничной торговли за 2023 год в столице составил 6,6 триллиона рублей, увеличившись на 7,3%, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Сфера торговли и услуг в столице демонстрирует уверенный рост. По данным департамента экономической политики и развития города Москвы, в 2023 году оборот розничной торговли в Москве составил 6,6 триллиона рублей, увеличившись в сопоставимых ценах с учетом инфляции на 7,3% по сравнению с 2022-м", - говорится в сообщении. Отмечается, что Российский экономический университет имени Плеханова открыл по согласованию со столичным департаментом торговли и услуг семь бесплатных программ дополнительного профессионального образования. Уточняется, что москвичи могут повысить свою квалификацию по таким направлениям, как "Курс начинающего предпринимателя в сфере торговли и услуг", "Управление правовыми и налоговыми рисками в сфере торговли и услуг", "Управление локальными брендами", "Практика управления бизнесом в сфере В2В", "Цифровизация бизнес-процессов в торговле", "Основы онлайн-торговли", "Современные проблемы ресторанного бизнеса и практические инструменты их решения". "Подать заявку на обучение можно до конца апреля 2024 года. Его продолжительность составляет от одного до трех месяцев в зависимости от программы. После завершения выдается удостоверение о повышении квалификации", - добавляется в сообщении.

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москва, торговля