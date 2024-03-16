https://1prime.ru/20240316/846372364.html

Boeing порекомендовал проверить кресла в кабинах пилотов

Boeing порекомендовал проверить кресла в кабинах пилотов - 16.03.2024, ПРАЙМ

Boeing порекомендовал проверить кресла в кабинах пилотов

Американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T09:52+0300

2024-03-16T09:52+0300

2024-03-16T09:52+0300

boeing 787 dreamliner

авиаперевозки

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что инцидент с самолетом авиакомпании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек, был вызван нажатием кнопки на кресле пилота, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее газета New Zealand Herald сообщила о том, что на борту самолета авиакомпании Latam, следовавшего в понедельник из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд, произошла техническая неполадка. По словам находившихся на борту людей, которые приводит местный портал Stuff, самолет стал пикировать, а часть пассажиров, не пристегнутая ремнями, разлетелась по салону. Пострадали около 50 человек. Американский телеканал CNN со ссылкой на пассажира сообщил, что пилот самолета мог на время потерять управление над воздушным судном. "Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как, вероятно, в результате инцидента с креслом, пилот упал на пульты управления, что вызвало неожиданное и ужасающее падение самолета, выполнявшего рейс в Новую Зеландию на этой неделе", - передает газета. По информации издания, во время подачи еды стюардесса нажала на переключатель сзади кресла пилота, который обычно прикрыт и не должен использоваться, когда пилот находится в кресле. В результате пилот навалился на пульты управления и нос самолета резко опустился.

https://1prime.ru/20240229/845731989.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

boeing 787 dreamliner, авиаперевозки