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Boeing порекомендовал проверить кресла в кабинах пилотов - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Boeing порекомендовал проверить кресла в кабинах пилотов
Boeing порекомендовал проверить кресла в кабинах пилотов - 16.03.2024, ПРАЙМ
Boeing порекомендовал проверить кресла в кабинах пилотов
Американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T09:52+0300
2024-03-16T09:52+0300
boeing 787 dreamliner
авиаперевозки
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что инцидент с самолетом авиакомпании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек, был вызван нажатием кнопки на кресле пилота, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее газета New Zealand Herald сообщила о том, что на борту самолета авиакомпании Latam, следовавшего в понедельник из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд, произошла техническая неполадка. По словам находившихся на борту людей, которые приводит местный портал Stuff, самолет стал пикировать, а часть пассажиров, не пристегнутая ремнями, разлетелась по салону. Пострадали около 50 человек. Американский телеканал CNN со ссылкой на пассажира сообщил, что пилот самолета мог на время потерять управление над воздушным судном. "Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как, вероятно, в результате инцидента с креслом, пилот упал на пульты управления, что вызвало неожиданное и ужасающее падение самолета, выполнявшего рейс в Новую Зеландию на этой неделе", - передает газета. По информации издания, во время подачи еды стюардесса нажала на переключатель сзади кресла пилота, который обычно прикрыт и не должен использоваться, когда пилот находится в кресле. В результате пилот навалился на пульты управления и нос самолета резко опустился.
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boeing 787 dreamliner, авиаперевозки
Boeing 787 Dreamliner, авиаперевозки
09:52 16.03.2024
 
Boeing порекомендовал проверить кресла в кабинах пилотов

Boeing порекомендовал проверить кресла в кабинах пилотов на 787 Dreamliner после инцидента

© Toru HanaiКабина пилота в самолете Boeing-787 Dreamliner
Кабина пилота в самолете Boeing-787 Dreamliner
© Toru Hanai
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что инцидент с самолетом авиакомпании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек, был вызван нажатием кнопки на кресле пилота, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее газета New Zealand Herald сообщила о том, что на борту самолета авиакомпании Latam, следовавшего в понедельник из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд, произошла техническая неполадка. По словам находившихся на борту людей, которые приводит местный портал Stuff, самолет стал пикировать, а часть пассажиров, не пристегнутая ремнями, разлетелась по салону. Пострадали около 50 человек. Американский телеканал CNN со ссылкой на пассажира сообщил, что пилот самолета мог на время потерять управление над воздушным судном.
"Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как, вероятно, в результате инцидента с креслом, пилот упал на пульты управления, что вызвало неожиданное и ужасающее падение самолета, выполнявшего рейс в Новую Зеландию на этой неделе", - передает газета.
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По информации издания, во время подачи еды стюардесса нажала на переключатель сзади кресла пилота, который обычно прикрыт и не должен использоваться, когда пилот находится в кресле. В результате пилот навалился на пульты управления и нос самолета резко опустился.
 
Boeing 787 Dreamlinerавиаперевозки
 
 
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