https://1prime.ru/20240316/846372480.html

Посол Мирошник рассказал о попытках влияния извне на выборы в России

Посол Мирошник рассказал о попытках влияния извне на выборы в России - 16.03.2024, ПРАЙМ

Посол Мирошник рассказал о попытках влияния извне на выборы в России

Российское внешнеполитическое ведомство внимательно отслеживает попытки иностранного влияния на выборы в России. Эти попытки являются преступлением против... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T09:59+0300

2024-03-16T09:59+0300

2024-03-16T10:00+0300

выборы президента россии

голосование

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Российское внешнеполитическое ведомство внимательно отслеживает попытки иностранного влияния на выборы в России. Эти попытки являются преступлением против государственности. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы внимательно отслеживаем все попытки иностранного влияния на избирательный процесс в России. Это не только вмешательство во внутренние дела, но (и — ред.) преступления против государственности", — написал он в своем Telegram-канале. "Выводы сделаем позже!" — заключил посол. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее в интервью РИА Новости, что Вашингтон накануне и в ходе голосования на выборах президента РФ готовил множество фейков, стремясь запугать людей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.

https://1prime.ru/20240315/vybory-846366656.html

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голосование