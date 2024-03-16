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Явка в Подмосковье в первый день голосования превысила 31 процент

Явка в Подмосковье в первый день голосования превысила 31 процент - 16.03.2024, ПРАЙМ

Явка в Подмосковье в первый день голосования превысила 31 процент

Явка в Московской области в первый день голосования на выборах президента РФ составила порядка двух миллионов избирателей или 31,36%, сообщил секретарь... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T10:05+0300

2024-03-16T10:05+0300

2024-03-16T10:07+0300

выборы президента россии

московская область

голосование

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ОДИНЦОВО, 16 мар - ПРАЙМ. Явка в Московской области в первый день голосования на выборах президента РФ составила порядка двух миллионов избирателей или 31,36%, сообщил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. "Краткая информация по прошедшему дню. Итоговая явка за первый день голосования составила 31,36% - это 1 943 517 избирателей. Из них на участках проголосовали 24,79% - это 1 319 466 избирателей, а с помощью ДЭГ проголосовали 72,24%, то есть 624 051 избиратель", — сказал он в ходе пресс-конференции. По его словам, в ночное время после первого дня голосования информация о нарушениях и провокациях не поступала. "В ночной период, у меня информация вот на сейчас, что все было спокойно, каких-то чрезвычайных ситуаций не было", — сказал Фурс. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.

https://1prime.ru/20240316/846371889.html

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московская область, голосование