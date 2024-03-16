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В Самарской области произошел пожар на НПЗ после атаки дрона
В Самарской области произошел пожар на НПЗ после атаки дрона - 16.03.2024, ПРАЙМ
В Самарской области произошел пожар на НПЗ после атаки дрона
Беспилотные летательные аппараты атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости глава региона Дмитрий | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T10:21+0300
2024-03-16T10:21+0300
2024-03-16T10:21+0300
самарская область
нпз
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САМАРА, 16 мар - ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров. "Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет", — сказал он.
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самарская область, нпз
В Самарской области произошел пожар на НПЗ после атаки дрона
Глава Самарской области: пожар на территории Сызранского НПЗ начался после атаки БПЛА
САМАРА, 16 мар - ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров.
"Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет", — сказал он.