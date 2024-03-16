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"Россияне протестуют". Западные СМИ откровенно лгут о выборах в России - 16.03.2024, ПРАЙМ
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"Россияне протестуют". Западные СМИ откровенно лгут о выборах в России
"Россияне протестуют". Западные СМИ откровенно лгут о выборах в России - 16.03.2024, ПРАЙМ
"Россияне протестуют". Западные СМИ откровенно лгут о выборах в России
По итогам первого дня голосования на президентских выборах в России в западной прессе появилось много фейковых публикаций. Например, некоторые "журналисты" в... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T10:34+0300
2024-03-16T10:40+0300
политика
сми
фейки
выборы президента рф
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. По итогам первого дня голосования на президентских выборах в России в западной прессе появилось много фейковых публикаций. Например, некоторые "журналисты" в США открыто призывают вмешиваться в электоральный процесс, другие публикуют лживые сообщения о "протестах". Однако не все издания опускаются до лжи.Среди "не опустившихся" можно, в частности, выделить немецкую газету Berliner Zeitung, которая рассказала о мерах безопасности при проведении голосования в новых российских регионах: "В Мариуполе сотрудники избирательных комиссий открыли импровизированные избирательные участки — бюллетени принимают на маленьких столиках на улице или на капотах автомобилей. Везде развернуты баннеры с красно-бело-синей эмблемой "V" — одним из символов российской армии, который используется как знак поддержки СВО. В подобном формате голосование проходит также в Донецке".Австрийское издание Die Presse отмечает "чисто русский" культурный феномен, который проявляется на выборах: "В течение нескольких недель по всей Москве появлялись огромные рекламные щиты с изображением медведя, которого обнимает девушка. Под ними написано "Дружить по-русски". Вот — опасное гигантское животное, рядом с ним — хрупкий ребенок. Вместе они образуют необычный союз. Такая уникальность и неповторимость — исключительно русская черта".На сайте арабского телеканала Al Arabiya сообщается об атаках ВСУ: "В преддверии президентских выборов участились атаки ВСУ на территорию России. Москва объявила, что предотвратит любые атаки украинских боевиков".Американский телеканал Fox News передает слова эксперта Ивану Страднер из фонда, занимающегося исследованиями демократии. По ее заявлению, Соединенные Штаты могли бы "по-демократически" воспользоваться редким шансом: "США должны использовать эту возможность для дестабилизации российской власти, поскольку российское правительство уже обвинило США в попытке вмешательства в их выборы. Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, заявил, что США пытаются изощренными способами повлиять на ход президентских выборов в России".Определенные издания продемонстрировали откровенную глупость. Например, боевой листок американских демократов – газета Washington Post – откровенно передергивает, сообщая о бурном выражении протестных настроений на избирательных участках: "По меньшей мере пять человек, в том числе несколько пожилых женщин, подожгли кабинки для голосования, сожгли бюллетени или бросили зажигательные устройства на избирательные участки, сообщают российские независимые СМИ, — волна весьма необычных акций протеста".Правда, автор материала решил не придавать гласности тот факт, что "протестующие" действовали по наводке кураторов из-за рубежа и за вознаграждение.
https://1prime.ru/20240316/846371406.html
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сми, фейки, выборы президента рф
Политика, СМИ, фейки, Выборы президента РФ
10:34 16.03.2024 (обновлено: 10:40 16.03.2024)
 
"Россияне протестуют". Западные СМИ откровенно лгут о выборах в России

Западные СМИ опубликовали множество фейков о ходе президентских выборов в России

© fotolia.com / svort%Обзор прессы
%Обзор прессы - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© fotolia.com / svort
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. По итогам первого дня голосования на президентских выборах в России в западной прессе появилось много фейковых публикаций. Например, некоторые "журналисты" в США открыто призывают вмешиваться в электоральный процесс, другие публикуют лживые сообщения о "протестах". Однако не все издания опускаются до лжи.
Среди "не опустившихся" можно, в частности, выделить немецкую газету Berliner Zeitung, которая рассказала о мерах безопасности при проведении голосования в новых российских регионах: "В Мариуполе сотрудники избирательных комиссий открыли импровизированные избирательные участки — бюллетени принимают на маленьких столиках на улице или на капотах автомобилей. Везде развернуты баннеры с красно-бело-синей эмблемой "V" — одним из символов российской армии, который используется как знак поддержки СВО. В подобном формате голосование проходит также в Донецке".
Австрийское издание Die Presse отмечает "чисто русский" культурный феномен, который проявляется на выборах: "В течение нескольких недель по всей Москве появлялись огромные рекламные щиты с изображением медведя, которого обнимает девушка. Под ними написано "Дружить по-русски". Вот — опасное гигантское животное, рядом с ним — хрупкий ребенок. Вместе они образуют необычный союз. Такая уникальность и неповторимость — исключительно русская черта".
На сайте арабского телеканала Al Arabiya сообщается об атаках ВСУ: "В преддверии президентских выборов участились атаки ВСУ на территорию России. Москва объявила, что предотвратит любые атаки украинских боевиков".
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
США готовили фейки перед выборами в России, заявила Захарова
09:22
Американский телеканал Fox News передает слова эксперта Ивану Страднер из фонда, занимающегося исследованиями демократии. По ее заявлению, Соединенные Штаты могли бы "по-демократически" воспользоваться редким шансом: "США должны использовать эту возможность для дестабилизации российской власти, поскольку российское правительство уже обвинило США в попытке вмешательства в их выборы. Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, заявил, что США пытаются изощренными способами повлиять на ход президентских выборов в России".
Определенные издания продемонстрировали откровенную глупость. Например, боевой листок американских демократов – газета Washington Post – откровенно передергивает, сообщая о бурном выражении протестных настроений на избирательных участках: "По меньшей мере пять человек, в том числе несколько пожилых женщин, подожгли кабинки для голосования, сожгли бюллетени или бросили зажигательные устройства на избирательные участки, сообщают российские независимые СМИ, — волна весьма необычных акций протеста".
Правда, автор материала решил не придавать гласности тот факт, что "протестующие" действовали по наводке кураторов из-за рубежа и за вознаграждение.
 
ПолитикаСМИфейкиВыборы президента РФ
 
 
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