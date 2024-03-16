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Сенатор назвал создание Западом новой коалиции прокси-войной
Сенатор назвал создание Западом новой коалиции прокси-войной - 16.03.2024, ПРАЙМ
Сенатор назвал создание Западом новой коалиции прокси-войной
Страны-члены Североатлантического альянса, создавая коалицию по поставкам дальнобойного оружия Киеву, по сути, ввязываются в прокси-войну с Россией, считает... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T10:56+0300
2024-03-16T10:56+0300
2024-03-16T10:56+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса, создавая коалицию по поставкам дальнобойного оружия Киеву, по сути, ввязываются в прокси-войну с Россией, считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с лидерами Франции и Польши сказал, что в рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине дальнобойного оружия. "Поставляя оружие Украине, страны НАТО, по сути, вступают с Россией в прокси-войну, а западные грузы с оружием представляют собой законную цель для российских военных", — заявил Кастюкевич агентству РИА Новости. Он также отметил, что если для Запада военный конфликт на Украине это, прежде всего, личная выгода, то для России — сила веры и воля к победе. "Проблема для Запада в том, что идеологическая, Отечественная война — это не гонка вооружений. Это сила веры народа и его воля к победе. У России есть и то и другое. У той стороны нет ничего из этого. Там только деньги, ресурсы и личная выгода", - подчеркнул сенатор. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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нато, запад, поддержка украины
Политика, НАТО, ЗАПАД, поддержка Украины
Сенатор назвал создание Западом новой коалиции прокси-войной
Кастюкевич: создание коалиции по дальнобойному оружию для Киева является прокси-войной
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса, создавая коалицию по поставкам дальнобойного оружия Киеву, по сути, ввязываются в прокси-войну с Россией, считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с лидерами Франции и Польши сказал, что в рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине дальнобойного оружия.
"Поставляя оружие Украине, страны НАТО, по сути, вступают с Россией в прокси-войну, а западные грузы с оружием представляют собой законную цель для российских военных", — заявил Кастюкевич агентству РИА Новости.
Он также отметил, что если для Запада военный конфликт на Украине это, прежде всего, личная выгода, то для России — сила веры и воля к победе.
"НАТО плохо подготовлена". В США занервничали из-за планов блока по Украине
"Проблема для Запада в том, что идеологическая, Отечественная война — это не гонка вооружений. Это сила веры народа и его воля к победе. У России есть и то и другое. У той стороны нет ничего из этого. Там только деньги, ресурсы и личная выгода", - подчеркнул сенатор.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.