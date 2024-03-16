https://1prime.ru/20240316/846373954.html

Захарова раскритиковала действия стран, препятствующих голосованию россиян

Захарова раскритиковала действия стран, препятствующих голосованию россиян - 16.03.2024, ПРАЙМ

Захарова раскритиковала действия стран, препятствующих голосованию россиян

Препятствующие голосованию россиян на выборах президента РФ недружественные страны разоблачили сами себя, так как долгие годы активно пытались учить Россию... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T11:11+0300

2024-03-16T11:11+0300

2024-03-16T11:11+0300

выборы президента россии

голосование

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c749ac6cf20790a79c4b0f48cb24dfc0.jpg

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Препятствующие голосованию россиян на выборах президента РФ недружественные страны разоблачили сами себя, так как долгие годы активно пытались учить Россию демократии и тому, как нужно голосовать, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хочется спросить, а вот сейчас, после того, как вы много лет учили наших граждан, сначала правильным схемам, как голосовать..., потом учили каким-то серым схемам, как влиять на голосование, не проявляя свою волю, а в общем-то реализовывая волю каких-то зарубежных экспертов, государств, спецслужб и так далее. А сейчас вы просто физически хотите не пустить граждан России к избирательным участкам? Ну это уже их абсолютный коллапс. После этого, я думаю, что им собрать свое собственное реноме и очистить его будет невозможно" — сказала она. Захарова сообщила, что некоторые недружественные страны, в первую очередь прибалтийские, создают препятствия для доступа россиян на избирательные участки, в том числе, с помощью кордонов из полиции миграционных служб для проверки документов. Она отметила, что эти действия являются саморазоблачительными, ведь они демонстрируют своим собственным народам, что никакой демократии в этих государствах нет. "Некоторые страны дошли даже до того, что заявили, опять же, речь идет в основном о Прибалтике, но не только, что будут отслеживать тех, кто будет подходить к нашим посольствам и вносить в них какие-то реестры, и дальше в отношении них будут приниматься какие-то действия", — добавила она. В феврале дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы были вызваны в МИД России "в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте сего года на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине", сообщал МИД РФ. Дипломатам стран Прибалтики, сообщили в МИД РФ, было заявлено, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания. МИД РФ потребовал, "чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", им было указано на то, что РФ продолжит "добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа" будет "действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.

https://1prime.ru/20240316/846371406.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

голосование