https://1prime.ru/20240316/846374099.html

Россиянам объяснили, как сделать блины менее калорийными

Россиянам объяснили, как сделать блины менее калорийными - 16.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, как сделать блины менее калорийными

Блины на растительном молоке не являются более полезными, сделать их менее калорийными можно путем сокращения числа яичных желтков, сахара и использования... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T11:22+0300

2024-03-16T11:22+0300

2024-03-16T11:22+0300

блины

масленица

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Блины на растительном молоке не являются более полезными, сделать их менее калорийными можно путем сокращения числа яичных желтков, сахара и использования молока и кисломолочные продуктов с пониженной жирностью, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Замена молока на продукты из растительного сырья, которые часто называют растительным молоком, возможна, если вы желаете придать блинам необычный оттенок вкуса. Современные технологии позволяют выпускать напитки из растительного сырья злаковых, бобовых, орехов или семян по цвету, консистенции и даже некоторым вкусовым свойствам похожими на молоко, но сравнивать с молоком их некорректно", — сообщила Стародубова. По ее словам, на пищевую ценность таких продуктов влияет вид сырья и состав ингредиентов. Средняя калорийность составляет 50-60 ккал на 100 граммов, а основная пищевая ценность приходится на углеводы. При этом исключением являются напитки из орехов и семян, так как в них содержание углеводов ниже, а содержание жиров более высокое. Стародубова рассказала, что для менее калорийных блинов можно сократить количество яичных желтков и сахара в рецепте, использовать молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности. Она также отметила, что замена хотя бы части рафинированной муки высшего сорта на цельнозерновую позволит при приготовлении блинного теста обогатить состав блюда витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами". При этом эксперт напомнила, что даже в случае изменения ингредиентов блины – достаточно тяжелое для усвоения и калорийное блюдо, поэтому главное правило – соблюдать умеренность и избегать переедания. "Блины, как и другую выпечку, не рекомендуется употреблять ежедневно, их ограниченно можно включать в рацион при отсутствии противопоказаний. Так людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов, как правило, рекомендуют уменьшить", — сказала она.

https://1prime.ru/20240311/ikra-846077673.html

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блины, масленица