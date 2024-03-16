https://1prime.ru/20240316/846374252.html

"Простая мера". В Швеции придумали, как одним махом решить проблемы Европы

"Простая мера". В Швеции придумали, как одним махом решить проблемы Европы - 16.03.2024, ПРАЙМ

"Простая мера". В Швеции придумали, как одним махом решить проблемы Европы

Многие проблемы Европы, включая украинский конфликт, можно было бы решить одной простой мерой — роспуском НАТО и заключением мира с Российской Федерацией. Но... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T11:34+0300

2024-03-16T11:34+0300

2024-03-16T11:34+0300

политика

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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Многие проблемы Европы, включая украинский конфликт, можно было бы решить одной простой мерой — роспуском НАТО и заключением мира с Российской Федерацией. Но это нереализуемо, поскольку противоречит политике Соединенных Штатов, чьи интересы Североатлантический альянс отстаивает по всему миру, пишет читатель шведской газеты Nya Dagbladet Йозеф Чиба.У него "нет сомнений", что единственный смысл существования НАТО на сегодняшний день – силовая защита интересов Соединенных Штатов по всему миру. Также пытливый читатель Nya Dagbladet уверен, что еще "задолго до организованного и профинансированного американцами государственного переворота в Киеве" в Пентагоне было решено, что Украина станет полноправным членом Североатлантического альянса, чтобы получить полный контроль над украинскими природными ресурсами."Вашингтон и НАТО спровоцировали Россию, что привело к событиям февраля 2022 года, которыми Москва показала, что война против нее на Украине была проиграна задолго до того, как она началась. Несмотря на это, конфликт будет продолжаться еще долго, поскольку американский ВПК зарабатывает миллиарды долларов, продавая оружие Украине на деньги европейских налогоплательщиков", - пишет Чиба.Затем он напоминает, что "именно США и НАТО взорвали газопровод в Балтийском море, чтобы заставить Германию и ЕС покупать природный газ у США, а не у России". Также отмечается тот факт, что сегодня государственные СМИ Запада хором трубят о грядущем нападении России на Европу, хотя "в ходе интервью Такеру Карлсону Владимир Путин четко заявил, что Россия не намерена нападать на какую-либо страну НАТО".В итоге Чиба приходит к, казалось бы, нехарактерному для жителя Европы выводу: "Многие проблемы Европы, включая кризис на Украине, можно было бы решить одной простой мерой — роспуском всего НАТО и заключением мира с Россией. Конечно, это решение не может быть реализовано, поскольку оно противоречит собственным интересам США, и до тех пор, пока США будут иметь возможность осуществлять безграничную власть над НАТО и влиять на нее, военный блок будет продолжать свое существование, и вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться".

https://1prime.ru/20240316/846370299.html

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европа, нато, россия, украина