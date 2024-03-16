https://1prime.ru/20240316/846374396.html

Мишустин проголосовал на выборах президента России

Мишустин проголосовал на выборах президента России - 16.03.2024, ПРАЙМ

Мишустин проголосовал на выборах президента России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу принял участие в голосовании на выборах президента России в онлайн-формате. Соответствующее видео опубликовано в... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T11:49+0300

2024-03-16T11:49+0300

2024-03-16T12:04+0300

выборы президента россии

михаил мишустин

голосование

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу принял участие в голосовании на выборах президента России в онлайн-формате. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале правительства РФ. Мишустин объяснил, почему сам отдал свой голос онлайн."Еще два дня мы все можем принять участие в выборах президента РФ. Важно прийти на избирательный участок или выразить свою позицию дистанционно. В текущем году такая возможность есть у жителей почти трети регионов страны. Вот именно так я и поступил. Сделал выбор онлайн, это удобно — буквально одним кликом", — сказал он.Кроме того, премьер поблагодарил тех, кто уже проголосовал и обратился к тем, кто еще не принял решение, с просьбой это сделать."Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений. Сделайте свой выбор ради своих близких и ради развития страны", — заявил Мишустин.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.

https://1prime.ru/20240316/846373479.html

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михаил мишустин, голосование