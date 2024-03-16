https://1prime.ru/20240316/846374536.html

Белгородцы пойдут на выборы, несмотря на атаки, пишет Washington Post

Белгородцы пойдут на выборы, несмотря на атаки, пишет Washington Post - 16.03.2024, ПРАЙМ

Белгородцы пойдут на выборы, несмотря на атаки, пишет Washington Post

Жители Белгорода намерены отправиться на выборы президента России, несмотря на идущие со стороны ВСУ атаки на город. Об этом пишет американское издание... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T11:59+0300

2024-03-16T11:59+0300

2024-03-16T11:59+0300

выборы президента россии

белгород

голосование

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Жители Белгорода намерены отправиться на выборы президента России, несмотря на идущие со стороны ВСУ атаки на город. Об этом пишет американское издание Washington Post.Так, одна из жительниц города Яна Михичук, чье жилье было повреждено в результате обстрела, сообщила изданию, что удары ее не напугали и она все равно пойдет на голосовать. Ее соседка Лола Муслимова тоже сказала, что планирует пойти на выборы. Медик из состава сил территориальной обороны Белгорода рассказал изданию, что атаки ВСУ повысили его мотивацию к выполнению своего гражданского долга. "Я никогда не был по-настоящему политическим человеком — я никогда раньше не голосовал... Но теперь я буду голосовать из принципа", — заявил он. Начальник управления по ГО и ЧС города Белгорода Николай Лебедев в интервью WP сообщил, что "ситуация остается неспокойной, но, тем не менее, ведется мирная жизнь". "Люди понимают, что вооруженные силы проделывают большую работу, чтобы защитить нас. Я бы не сказал, что опасность находится на критическом уровне.… Паники нет", — подчеркнул он. Член городского совета Белгорода Вадим Радченко заявил WP, что стратегия Украины по срыву голосования и разжиганию гнева приведет лишь к обратным результатам. Он отметил, что когда россияне сталкиваются с такой террористической деятельностью, они не сдаются."А как приграничный город, который на протяжении всей истории отражал внешние нападения, в Белгороде есть ощущение, что за нами стоит целая страна... Это генетическое", — сказал Радченко. Авторы материала полагают, что "нет никаких признаков того, что усилия (Киева) увенчались успехом". В течение последних нескольких суток Белгород, Белгородский район, а также несколько других муниципалитетов региона подвергались неоднократным атакам с украинской стороны. В субботу утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, трое пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По данным председателя избирательной комиссии региона Игоря Лазарева, свыше 50% белгородцев с учетом досрочного голосования на 15.00 пятницы приняли участие в выборах президента РФ, несмотря на сложную обстановку в области. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240316/846373479.html

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белгород, голосование