https://1prime.ru/20240316/846374766.html

Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах

Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах - 16.03.2024, ПРАЙМ

Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах

Более 80% граждан России, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже проголосовали на выборах президента РФ на 11.00 по... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T12:09+0300

2024-03-16T12:09+0300

2024-03-16T12:09+0300

выборы президента россии

голосование

россияне

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Более 80% граждан России, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже проголосовали на выборах президента РФ на 11.00 по московскому времени. Об этом сообщает Минцифры в своем Telegram-канале. "Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе. Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 миллионов человек", — сказано в сообщении. В перечень лидеров по явке на платформе входят жители Камчатского и Алтайского края, Чувашии, Белгородской, Курской, Липецкой, Томской и Вологодской и Свердловской областей. Оставить свой голос с помощью ДЭГ можно до 20.00 17 марта по местному времени. Голосовать онлайн могут те, кто заранее подал заявление на портале "Госуслуги". Для москвичей онлайн-голосование организовано на региональном портале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240316/846374536.html

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голосование, россияне