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Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах
Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах - 16.03.2024, ПРАЙМ
Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах
Более 80% граждан России, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже проголосовали на выборах президента РФ на 11.00 по... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T12:09+0300
2024-03-16T12:09+0300
выборы президента россии
голосование
россияне
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Более 80% граждан России, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже проголосовали на выборах президента РФ на 11.00 по московскому времени. Об этом сообщает Минцифры в своем Telegram-канале. "Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе. Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 миллионов человек", — сказано в сообщении. В перечень лидеров по явке на платформе входят жители Камчатского и Алтайского края, Чувашии, Белгородской, Курской, Липецкой, Томской и Вологодской и Свердловской областей. Оставить свой голос с помощью ДЭГ можно до 20.00 17 марта по местному времени. Голосовать онлайн могут те, кто заранее подал заявление на портале "Госуслуги". Для москвичей онлайн-голосование организовано на региональном портале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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голосование, россияне
Выборы президента России, голосование, россияне
12:09 16.03.2024
 
Большинство зарегистрированных на платформе ДЭГ приняли участие в выборах

Минцифры: более 80% россиян, зарегистрированных на платформе ДЭГ уже проголосовали

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Более 80% граждан России, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже проголосовали на выборах президента РФ на 11.00 по московскому времени. Об этом сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.
"Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе. Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 миллионов человек", — сказано в сообщении.
В перечень лидеров по явке на платформе входят жители Камчатского и Алтайского края, Чувашии, Белгородской, Курской, Липецкой, Томской и Вологодской и Свердловской областей.
Оставить свой голос с помощью ДЭГ можно до 20.00 17 марта по местному времени. Голосовать онлайн могут те, кто заранее подал заявление на портале "Госуслуги". Для москвичей онлайн-голосование организовано на региональном портале.
Поврежденный ТЦ в результате ракетного удара по Белгороду - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
Белгородцы пойдут на выборы, несмотря на атаки, пишет Washington Post
11:59
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента Россииголосованиероссияне
 
 
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