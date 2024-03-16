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В ЦИК рассказали о досрочном голосовании на выборах президента из-за рубежа - 16.03.2024, ПРАЙМ
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В ЦИК рассказали о досрочном голосовании на выборах президента из-за рубежа
В ЦИК рассказали о досрочном голосовании на выборах президента из-за рубежа - 16.03.2024, ПРАЙМ
В ЦИК рассказали о досрочном голосовании на выборах президента из-за рубежа
Досрочно на выборах президента России из-за рубежа проголосовал 62 тысячи 791 избиратель, сообщил в субботу член ЦИК РФ Павел Андреев. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T12:19+0300
2024-03-16T12:20+0300
выборы президента россии
заграница
голосование
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Досрочно на выборах президента России из-за рубежа проголосовал 62 тысячи 791 избиратель, сообщил в субботу член ЦИК РФ Павел Андреев."Что касается досрочного голосования и явки на него, то по данным министерства иностранных дел России, по состоянию на вчерашний день, в 41 стране на 54 избирательных участках досрочно проголосовали 62 тысячи 791 избиратель. Вполне такой достойный интересный результат", — сказал он. Андреев напомнил, что за пределами территории РФ было созано 295 участков в 144 странах, включая семь участков в городе Байконур. По его словам, в целом голосование проходит штатно. Он рассказал, что с 1 марта на 67 зарубежных избирательных участках в 45 странах проводится досрочное голосование. При этом полное трехдневное голосование проводится только на шестнадцати участках в трех странах: на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.По словам Андреева, в прибалтийских странах в этом году удалось создать только четыре избирательных участка, вместо 19, которые были образованы в 2018 году.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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заграница, голосование
Выборы президента России, заграница, голосование
12:19 16.03.2024 (обновлено: 12:20 16.03.2024)
 
В ЦИК рассказали о досрочном голосовании на выборах президента из-за рубежа

Член ЦИК: 62 тысячи 791 избиратель проголосовал досрочно из-за рубежа

Пять человек поборются за пост президента РФ - ЦИК
Пять человек поборются за пост президента РФ - ЦИК
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Досрочно на выборах президента России из-за рубежа проголосовал 62 тысячи 791 избиратель, сообщил в субботу член ЦИК РФ Павел Андреев.
"Что касается досрочного голосования и явки на него, то по данным министерства иностранных дел России, по состоянию на вчерашний день, в 41 стране на 54 избирательных участках досрочно проголосовали 62 тысячи 791 избиратель. Вполне такой достойный интересный результат", — сказал он.
Андреев напомнил, что за пределами территории РФ было созано 295 участков в 144 странах, включая семь участков в городе Байконур.
По его словам, в целом голосование проходит штатно.
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Он рассказал, что с 1 марта на 67 зарубежных избирательных участках в 45 странах проводится досрочное голосование. При этом полное трехдневное голосование проводится только на шестнадцати участках в трех странах: на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.
По словам Андреева, в прибалтийских странах в этом году удалось создать только четыре избирательных участка, вместо 19, которые были образованы в 2018 году.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента Россиизаграницаголосование
 
 
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