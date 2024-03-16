https://1prime.ru/20240316/846375453.html

Иностранные наблюдатели обвинили западные СМИ во лжи о выборах в России

Иностранные наблюдатели обвинили западные СМИ во лжи о выборах в России - 16.03.2024, ПРАЙМ

Иностранные наблюдатели обвинили западные СМИ во лжи о выборах в России

Иностранные наблюдатели из США и ЮАР не выявили нарушений в ходе выборов президента России в Херсонской области, при этом американский наблюдатель отметил в... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T12:32+0300

2024-03-16T12:32+0300

2024-03-16T13:25+0300

выборы президента россии

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - ПРАЙМ. Иностранные наблюдатели из США и ЮАР не выявили нарушений в ходе выборов президента России в Херсонской области, при этом американский наблюдатель отметил в разговоре с корреспондентом РИА Новости, что Херсонская область не выглядит "оккупированной", а южноафриканский наблюдатель пожаловался на лживое изображение России в СМИ стран Запада. "Не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад. В первую очередь, по моим ощущениям, Херсонская область не похожа на оккупированный регион. Люди выглядят счастливыми — при всех их нынешних сложностях и обстоятельствах. Блокпостов не так уж много. Все это противоречит тому, что нам говорят (в западных СМИ). Кроме того, нам говорили, что людей здесь заставляют голосовать. Я ничего подобного здесь не видел и от местных жителей не слышал", — заявил РИА Новости профессор кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета, наблюдатель из США Дэниэль Мартин Ковалик. В течение первого дня голосования наблюдатели посетили три стационарных избирательных участка в регионе и отметили высокий уровень организации выборного процесса, в том числе использование прозрачных урн для бюллетеней, закрытых кабинок для тайного голосования. Они обратили внимание на разницу между реальным положением дел в Херсонской области и той "картинкой", которую создают о ней западные СМИ. "Это возвращает нас к вопросу о западных медиа, и о том, как они способны изображать Россию. Это заставляет задуматься. Мы слишком многое принимаем на веру, ничего не подвергая сомнению, потому что искренне верим, что то что нам скармливают — правда и ничего кроме правды. Но если вы однажды вырветесь за пределы этого (пространства), пересечетесь с людьми извне, побываете там, где вам категорически не рекомендовали быть, у вас случится настоящий разрыв шаблона, потому что вы поймете, насколько сильно реальность не совпадает с тем, что вам вдалбливали", — заявил РИА Новости сооснователь движения "За панафриканизм", политолог из ЮАР Пассека Фарумеле. Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта и продолжат работу в течение всех трех дней голосования.

https://1prime.ru/20240316/846371406.html

херсонская область

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Наблюдатели из США и ЮАР на выборах в Херсонской области Наблюдатели из США и ЮАР на выборах в Херсонской области 2024-03-16T12:32+0300 true PT1M09S

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херсонская область