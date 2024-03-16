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Явка на выборах в Приамурье достигла почти 46 процентов - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Явка на выборах в Приамурье достигла почти 46 процентов
Явка на выборах в Приамурье достигла почти 46 процентов - 16.03.2024, ПРАЙМ
Явка на выборах в Приамурье достигла почти 46 процентов
Явка во второй день голосования на выборах президента РФ в Приамурье по состоянию на 15.00 по местному времени (9.00 мск) составила 45,8%. Об этом сообщил... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T12:45+0300
2024-03-16T12:45+0300
выборы президента россии
приамурье
голосование
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мар - ПРАЙМ. Явка во второй день голосования на выборах президента РФ в Приамурье по состоянию на 15.00 по местному времени (9.00 мск) составила 45,8%. Об этом сообщил региональный избирком. Отмечается, что "45,81% амурских избирателей проголосовали на выборах президента России". "Публикуем данные по явке на 15.00. К середине дня бюллетени заполнили 272 007 избирателей области", — сказано в сообщении регионального избиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240316/846373954.html
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приамурье, голосование
Выборы президента России, Приамурье, голосование
12:45 16.03.2024
 
Явка на выборах в Приамурье достигла почти 46 процентов

Явка на 15.00 во второй день выборов президента РФ в Приамурье составила 45,8%

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мар - ПРАЙМ. Явка во второй день голосования на выборах президента РФ в Приамурье по состоянию на 15.00 по местному времени (9.00 мск) составила 45,8%. Об этом сообщил региональный избирком.
Отмечается, что "45,81% амурских избирателей проголосовали на выборах президента России". "Публикуем данные по явке на 15.00. К середине дня бюллетени заполнили 272 007 избирателей области", — сказано в сообщении регионального избиркома.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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11:11
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииПриамурьеголосование
 
 
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