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Мурашко проголосовал онлайн на президентских выборах
Мурашко проголосовал онлайн на президентских выборах - 16.03.2024, ПРАЙМ
Мурашко проголосовал онлайн на президентских выборах
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал на выборах президента России с использованием онлайн-формата, сообщается в телеграм-канале министерства. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T12:49+0300
2024-03-16T12:49+0300
2024-03-16T12:49+0300
выборы президента россии
михаил мурашко
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал на выборах президента России с использованием онлайн-формата, сообщается в телеграм-канале министерства. Он отметил, что в течение последних лет Россия получила колоссальное развитие, в том числе в области здравоохранения. "Я голосую за стабильность, за развитие нашего государства, за развитие отрасли", — сказал министр, а также отметил роль голосования в развитии страны и призвал граждан сделать свой выбор. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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михаил мурашко, голосование
Выборы президента России, Михаил Мурашко, голосование
Мурашко проголосовал онлайн на президентских выборах
Министр здравоохранения Мурашко проголосовал онлайн на выборах президента России
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал на выборах президента России с использованием онлайн-формата, сообщается в телеграм-канале министерства.
Он отметил, что в течение последних лет Россия получила колоссальное развитие, в том числе в области здравоохранения.
"Я голосую за стабильность, за развитие нашего государства, за развитие отрасли", — сказал министр, а также отметил роль голосования в развитии страны и призвал граждан сделать свой выбор.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Мишустин проголосовал на выборах президента России
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.