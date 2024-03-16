Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мурашко проголосовал онлайн на президентских выборах - 16.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920Выборы президента России
https://1prime.ru/20240316/846375807.html
Мурашко проголосовал онлайн на президентских выборах
Мурашко проголосовал онлайн на президентских выборах - 16.03.2024, ПРАЙМ
Мурашко проголосовал онлайн на президентских выборах
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал на выборах президента России с использованием онлайн-формата, сообщается в телеграм-канале министерства. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T12:49+0300
2024-03-16T12:49+0300
выборы президента россии
михаил мурашко
голосование
https://cdnn.1prime.ru/img/83740/59/837405970_0:7:2925:1652_1920x0_80_0_0_ba6d5408be55188d1507beea9c6a4713.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал на выборах президента России с использованием онлайн-формата, сообщается в телеграм-канале министерства. Он отметил, что в течение последних лет Россия получила колоссальное развитие, в том числе в области здравоохранения. "Я голосую за стабильность, за развитие нашего государства, за развитие отрасли", — сказал министр, а также отметил роль голосования в развитии страны и призвал граждан сделать свой выбор. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://1prime.ru/20240316/846374396.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83740/59/837405970_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b2dcc7f2d462ae9fe80cf81605233681.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мурашко, голосование
Выборы президента России, Михаил Мурашко, голосование
12:49 16.03.2024
 
Мурашко проголосовал онлайн на президентских выборах

Министр здравоохранения Мурашко проголосовал онлайн на выборах президента России

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал на выборах президента России с использованием онлайн-формата, сообщается в телеграм-канале министерства.
Он отметил, что в течение последних лет Россия получила колоссальное развитие, в том числе в области здравоохранения.
"Я голосую за стабильность, за развитие нашего государства, за развитие отрасли", — сказал министр, а также отметил роль голосования в развитии страны и призвал граждан сделать свой выбор.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
Мишустин проголосовал на выборах президента России
11:49
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииМихаил Мурашкоголосование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала