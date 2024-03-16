https://1prime.ru/20240316/846375807.html

Мурашко проголосовал онлайн на президентских выборах

Мурашко проголосовал онлайн на президентских выборах - 16.03.2024, ПРАЙМ

Мурашко проголосовал онлайн на президентских выборах

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал на выборах президента России с использованием онлайн-формата, сообщается в телеграм-канале министерства. | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T12:49+0300

2024-03-16T12:49+0300

2024-03-16T12:49+0300

выборы президента россии

михаил мурашко

голосование

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проголосовал на выборах президента России с использованием онлайн-формата, сообщается в телеграм-канале министерства. Он отметил, что в течение последних лет Россия получила колоссальное развитие, в том числе в области здравоохранения. "Я голосую за стабильность, за развитие нашего государства, за развитие отрасли", — сказал министр, а также отметил роль голосования в развитии страны и призвал граждан сделать свой выбор. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240316/846374396.html

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михаил мурашко, голосование