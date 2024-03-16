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Слуцкий проголосовал на выборах президента России - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Слуцкий проголосовал на выборах президента России
Слуцкий проголосовал на выборах президента России - 16.03.2024, ПРАЙМ
Слуцкий проголосовал на выборах президента России
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T12:52+0300
2024-03-16T12:52+0300
выборы президента россии
леонид слуцкий
голосование
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что Слуцкий проголосовал на избирательном участке, открытом в школе 1236 им. С.В. Милашенкова, расположенной на улице Гончарова. Участок он посетил со своей матерью, которая проголосовала вместе с ним.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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леонид слуцкий, голосование
Выборы президента России, Леонид Слуцкий, голосование
12:52 16.03.2024
 
Слуцкий проголосовал на выборах президента России

РИА Новости: Слуцкий проголосовал на выборах президента России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие избирательного штаба кандидата в президенты РФ Л. Слуцкого
Открытие избирательного штаба кандидата в президенты РФ Л. Слуцкого - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что Слуцкий проголосовал на избирательном участке, открытом в школе 1236 им. С.В. Милашенкова, расположенной на улице Гончарова. Участок он посетил со своей матерью, которая проголосовала вместе с ним.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииЛеонид Слуцкийголосование
 
 
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