https://1prime.ru/20240316/846375928.html

Слуцкий проголосовал на выборах президента России

Слуцкий проголосовал на выборах президента России - 16.03.2024, ПРАЙМ

Слуцкий проголосовал на выборах президента России

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T12:52+0300

2024-03-16T12:52+0300

2024-03-16T12:52+0300

выборы президента россии

леонид слуцкий

голосование

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846265200_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_39b98bf20690e4c11ebca987e5a33943.jpg

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что Слуцкий проголосовал на избирательном участке, открытом в школе 1236 им. С.В. Милашенкова, расположенной на улице Гончарова. Участок он посетил со своей матерью, которая проголосовала вместе с ним.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

леонид слуцкий, голосование