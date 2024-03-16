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Санду снова получит десятки тысяч евро за демократию - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Санду снова получит десятки тысяч евро за демократию
Санду снова получит десятки тысяч евро за демократию - 16.03.2024, ПРАЙМ
Санду снова получит десятки тысяч евро за демократию
Президенту Молдавии Майе Санду второй раз за текущий год вручат премию за демократию, к которой также прилагается крупная денежная сумма. Об этом сообщил глава... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T12:57+0300
2024-03-16T12:57+0300
политика
молдавия
майя санду
премия
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КИШИНЕВ, 16 мар - ПРАЙМ. Президенту Молдавии Майе Санду второй раз за текущий год вручат премию за демократию, к которой также прилагается крупная денежная сумма. Об этом сообщил глава кабинета Санду Адриан Бэлуцэл. "Президент Майя Санду пожертвует благотворительной организации Молдавии сумму в 25 000 евро в дополнение к Лейпцигской премии имени Роберта Блюма за демократию, которой ее удостоил город Лейпциг… Награда признает усилия по консолидации демократии в Молдавии под руководством Майи Санду", — написал он в своем Telegram-канале. Бэлуцэл добавил, что премия вручают под патронажем президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера раз в два года выдающимся деятелям в области культуры, искусства, науки, религии, политики и журналистики. Вместе с тем, на сайте мэрии Лейпцига говорится, что премия была учреждена лишь в 2024 году и Санду станет ее первым обладателем.Санду 13 января в Румынии получила премию "Тимишоара за европейские ценности", учрежденную мэрией города вместе с денежной наградой в размере 30 тысяч евро. Несмотря на критику молдавской оппозиции и политических кругов в Румынии, национальный антикоррупционный центр Молдавии позволил Санду забрать эти деньги, объяснив, что чиновникам запрещены "подарки, а не премии". Санду передала всю сумму благотворительной организации.
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молдавия, майя санду, премия
Политика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду, премия
12:57 16.03.2024
 
Санду снова получит десятки тысяч евро за демократию

Бэлуцэл: президент Молдавии вновь получит десятки тысяч евро в виде премии за демократию

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
© Sputnik
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КИШИНЕВ, 16 мар - ПРАЙМ. Президенту Молдавии Майе Санду второй раз за текущий год вручат премию за демократию, к которой также прилагается крупная денежная сумма. Об этом сообщил глава кабинета Санду Адриан Бэлуцэл.
"Президент Майя Санду пожертвует благотворительной организации Молдавии сумму в 25 000 евро в дополнение к Лейпцигской премии имени Роберта Блюма за демократию, которой ее удостоил город Лейпциг… Награда признает усилия по консолидации демократии в Молдавии под руководством Майи Санду", — написал он в своем Telegram-канале.
Бэлуцэл добавил, что премия вручают под патронажем президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера раз в два года выдающимся деятелям в области культуры, искусства, науки, религии, политики и журналистики.
Вместе с тем, на сайте мэрии Лейпцига говорится, что премия была учреждена лишь в 2024 году и Санду станет ее первым обладателем.
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Санду 13 января в Румынии получила премию "Тимишоара за европейские ценности", учрежденную мэрией города вместе с денежной наградой в размере 30 тысяч евро. Несмотря на критику молдавской оппозиции и политических кругов в Румынии, национальный антикоррупционный центр Молдавии позволил Санду забрать эти деньги, объяснив, что чиновникам запрещены "подарки, а не премии".
Санду передала всю сумму благотворительной организации.
 
ПолитикаМОЛДАВИЯМайя Сандупремия
 
 
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