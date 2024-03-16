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Явка избирателей в Туве достигла 78,06 процента
Явка избирателей в Туве достигла 78,06 процента - 16.03.2024, ПРАЙМ
Явка избирателей в Туве достигла 78,06 процента
Явка избирателей во второй день голосования по данным на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Тува достигла 78,06%. Об этом сообщил региональный избирком. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T13:04+0300
2024-03-16T13:04+0300
2024-03-16T13:04+0300
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тува
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей во второй день голосования по данным на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Тува достигла 78,06%. Об этом сообщил региональный избирком. "На 15.00 (11.00 мск) часов явка избирателей в Туве составляет 78,06%. Голосование идет в штатном режиме", — сказано в сообщении. Отмечается, что в первый день голосования 15 марта к 15.00 (11.00 мск) проголосовало 43,2% избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин..
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тува, голосование
Выборы президента России, ТУВА, голосование
Явка избирателей в Туве достигла 78,06 процента
Явка избирателей в Туве к 15.00 во второй день выборов составила 78,06 процента
КРАСНОЯРСК, 16 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей во второй день голосования по данным на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Тува достигла 78,06%. Об этом сообщил региональный избирком.
"На 15.00 (11.00 мск) часов явка избирателей в Туве составляет 78,06%. Голосование идет в штатном режиме", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в первый день голосования 15 марта к 15.00 (11.00 мск) проголосовало 43,2% избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Явка на выборах в Приамурье достигла почти 46 процентов
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин..