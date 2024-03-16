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Явка избирателей в Туве достигла 78,06 процента

Явка избирателей в Туве достигла 78,06 процента - 16.03.2024, ПРАЙМ

Явка избирателей в Туве достигла 78,06 процента

Явка избирателей во второй день голосования по данным на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Тува достигла 78,06%. Об этом сообщил региональный избирком. | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T13:04+0300

2024-03-16T13:04+0300

2024-03-16T13:04+0300

выборы президента россии

тува

голосование

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КРАСНОЯРСК, 16 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей во второй день голосования по данным на 15.00 (11.00 мск) на территории Республики Тува достигла 78,06%. Об этом сообщил региональный избирком. "На 15.00 (11.00 мск) часов явка избирателей в Туве составляет 78,06%. Голосование идет в штатном режиме", — сказано в сообщении. Отмечается, что в первый день голосования 15 марта к 15.00 (11.00 мск) проголосовало 43,2% избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин..

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тува, голосование