https://1prime.ru/20240316/846376298.html
Москалькова обратилась в ООН по поводу нарушений избирательных прав россиян
Москалькова обратилась в ООН по поводу нарушений избирательных прав россиян - 16.03.2024, ПРАЙМ
Москалькова обратилась в ООН по поводу нарушений избирательных прав россиян
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека по поводу грубейших... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T13:14+0300
2024-03-16T13:14+0300
2024-03-16T13:14+0300
выборы президента россии
голосование
татьяна москалькова
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ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 16 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека по поводу грубейших нарушений при реализации избирательных прав граждан РФ. Ранее она заявила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой не допустить того, чтобы в Латвии проверяли документы россиян на выборах президента РФ. Глава латвийской государственной полиции Армандс Рукс ранее сказал, что полиция, пограничная служба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента РФ в Риге будут проводить проверки у российских граждан документов при входе на избирательный участок и если обнаружится, что вид на жительство просрочен, последует депортация. "В Ленинградской, Псковской области и Калининграде образованы избирательные пункты, где наши соотечественники, которые сталкиваются с препятствиями в реализации своего избирательного права, могут прийти и выразить свою волю. Они все осознают, что могут стать жертвами расправы, могут попасть под репрессии. Я со свой стороны обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека не с тем, чтобы просто обратить внимание всего мирового сообщества на грубейшие нарушения важнейших норм права, но и предпринять меры, чтобы это не могло повториться, распространиться, и просто пресечь такие нарушения", — сказала Москалькова при посещении приграничного пункта для голосования в Ивангороде. Омбудсмен напомнила, что страны Запада выставляли в качестве основного принципа верховенство права. "Но какое же верховенство права, если мы сталкиваемся с тем, что нормы всеобщей декларации права, всеобщей декларации прав человека, международных пактов о гражданско-политических правах сегодня грубейшим образом препираются?" — сказала она.Москалькова добавила, что со стороны Эстонии "искусственно создается такая атмосфера угроз, репрессий, если человек участвует в голосовании на выборах президента РФ, дополнительный досмотр, слишком долгие проверки документов, искусственное создание очередей". "Все это может быть расценено как дискриминация и воспрепятствование реализации своего права", — уточнила она. Председатель избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский сообщил, что пообщался с людьми, которые пришли голосовать на приграничный с Эстонией пункт в Ивангороде. По его словам, люди говорят, что их не запугивают прямо, но им угрожают, что потом будут проблемы. "Угрозы — они разного свойства бывают, и в данном случае "с подлецой". Но люди все равно приходят и голосуют", — сказал он. В феврале дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы были вызваны в министерство иностранных дел России "в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте сего года на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине", сообщал МИД РФ. Дипломатам стран Прибалтики, сообщили в МИД РФ, было заявлено, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания. МИД РФ потребовал, "чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", им было указано на то, что РФ продолжит "добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа" будет "действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию".
https://1prime.ru/20240316/846373954.html
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голосование, татьяна москалькова
Выборы президента России, голосование, Татьяна Москалькова
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 16 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека по поводу грубейших нарушений при реализации избирательных прав граждан РФ.
Ранее она заявила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой не допустить того, чтобы в Латвии проверяли документы россиян на выборах президента РФ.
Глава латвийской государственной полиции Армандс Рукс ранее сказал, что полиция, пограничная служба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента РФ в Риге будут проводить проверки у российских граждан документов при входе на избирательный участок и если обнаружится, что вид на жительство просрочен, последует депортация.
"В Ленинградской, Псковской области и Калининграде образованы избирательные пункты, где наши соотечественники, которые сталкиваются с препятствиями в реализации своего избирательного права, могут прийти и выразить свою волю. Они все осознают, что могут стать жертвами расправы, могут попасть под репрессии. Я со свой стороны обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека не с тем, чтобы просто обратить внимание всего мирового сообщества на грубейшие нарушения важнейших норм права, но и предпринять меры, чтобы это не могло повториться, распространиться, и просто пресечь такие нарушения", — сказала Москалькова при посещении приграничного пункта для голосования в Ивангороде.
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Омбудсмен напомнила, что страны Запада выставляли в качестве основного принципа верховенство права. "Но какое же верховенство права, если мы сталкиваемся с тем, что нормы всеобщей декларации права, всеобщей декларации прав человека, международных пактов о гражданско-политических правах сегодня грубейшим образом препираются?" — сказала она.
Москалькова добавила, что со стороны Эстонии "искусственно создается такая атмосфера угроз, репрессий, если человек участвует в голосовании на выборах президента РФ, дополнительный досмотр, слишком долгие проверки документов, искусственное создание очередей". "Все это может быть расценено как дискриминация и воспрепятствование реализации своего права", — уточнила она.
Председатель избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский сообщил, что пообщался с людьми, которые пришли голосовать на приграничный с Эстонией пункт в Ивангороде. По его словам, люди говорят, что их не запугивают прямо, но им угрожают, что потом будут проблемы.
"Угрозы — они разного свойства бывают, и в данном случае "с подлецой". Но люди все равно приходят и голосуют", — сказал он.
В феврале дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы были вызваны в министерство иностранных дел России "в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте сего года на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине", сообщал МИД РФ. Дипломатам стран Прибалтики, сообщили в МИД РФ, было заявлено, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания.
МИД РФ потребовал, "чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", им было указано на то, что РФ продолжит "добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа" будет "действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию".