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Более 80 процентов записавшихся проголосовали онлайн на выборах президента
Более 80 процентов записавшихся проголосовали онлайн на выборах президента - 16.03.2024, ПРАЙМ
Более 80 процентов записавшихся проголосовали онлайн на выборах президента
С помощью федеральной платформы дистанционно проголосовали 83% записавшихся, при этом Центральная избирательная комиссия ЦИК прогнозирует явку в 90%, сообщил... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T13:21+0300
2024-03-16T13:21+0300
2024-03-16T13:21+0300
выборы президента россии
онлайн-голосование
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. С помощью федеральной платформы дистанционно проголосовали 83% записавшихся, при этом Центральная избирательная комиссия ЦИК прогнозирует явку в 90%, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. "На сегодняшнюю минуту на федеральной площадке проголосовали 83% от тех, кто записался. Это очень высокая явка, но мы ожидаем, процентов девяносто проголосуют на федеральной платформе", — заявил он в ходе сессии международной конференции "Цифровизация избирательного процесса: границы допустимого". Дистанционно-электронное голосование на выборах применяют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. В 28 регионах голосование проходит на федеральной платформе, Москва использует свою собственную информационную систему. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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онлайн-голосование
Выборы президента России, онлайн-голосование
Более 80 процентов записавшихся проголосовали онлайн на выборах президента
ЦИК: 83% записавшихся проголосовали онлайн на выборах президента России
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. С помощью федеральной платформы дистанционно проголосовали 83% записавшихся, при этом Центральная избирательная комиссия ЦИК прогнозирует явку в 90%, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"На сегодняшнюю минуту на федеральной площадке проголосовали 83% от тех, кто записался. Это очень высокая явка, но мы ожидаем, процентов девяносто проголосуют на федеральной платформе", — заявил он в ходе сессии международной конференции "Цифровизация избирательного процесса: границы допустимого".
Дистанционно-электронное голосование на выборах применяют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. В 28 регионах голосование проходит на федеральной платформе, Москва использует свою собственную информационную систему.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Россияне протестуют". Западные СМИ откровенно лгут о выборах в России
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.