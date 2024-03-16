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Явка избирателей на выборах президента России превысила 40 процентов

Явка избирателей на выборах президента России превысила 40 процентов - 16.03.2024, ПРАЙМ

Явка избирателей на выборах президента России превысила 40 процентов

Явка на выборах президента России к 13.32 мск во второй день голосования составила 40,05%, следует из данных, которые представлены в информационном центре... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T13:58+0300

2024-03-16T13:58+0300

2024-03-16T14:43+0300

выборы президента россии

голосование

?1710589424

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Явка на выборах президента России к 13.32 мск во второй день голосования составила 40,05%, следует из данных, которые представлены в информационном центре Центризберкома. В ходе президентских выборов в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%. КАМЧАТКАПресс-служба правительства Камчатского края сообщила, что явка избирателей во второй день голосования на территории региона составила 60,48%.Второй день голосования в регионе уже завершился, избирательные участки закрылись в 20.00 (11.00 мск)."На момент закрытия участков 16 марта на Камчатке участие в выборах приняли 60,48% избирателей. На избирательных участках проголосовало 53,38% избирателей, а дистанционно — 91,27% избирателей, зарегистрированных в системе", — сказано в сообщении.Самым активным муниципалитетом регион стал Алеутский округ, где проголосовало 81,7% избирателей. На втором месте Пенжинский муниципальный район, в выборах приняли участие 79,83% избирателей. В Соболевском районе свой голос отдали 78,11% населения, имеющего право голосовать.ЧУКОТКАРегиональный избирком на Чукотке сообщил, что явка по итогам второго дня голосования составила 78,54%."По состоянию на 20.00 (11.00 мск) Чукотский автономный округ — 78,54%", — сказано в сообщении.Отмечается, что явка в городском округе Эгвекинот достигла 88,01%, в Провиденском городском округе — 83,29%, в Чукотском муниципальном районе — 89,49%.Кроме того, по данным избиркома, в пяти селах Чукотки — Энурмино, Биллингс, Нунлигран, Нутэпэльмен, Нешкан — была зафиксирована стопроцентная явка.Региональные власти отмечают, что село Ванкарем городского округа Эгвекинот стало шестым на Чукотке со 100% явкой избирателей. Там проголосовали все 52 совершеннолетних жителя села."Первые дни выборов президента России прошли спокойно, без нарушений. По данным на 20.00 16 марта, за время голосования не поступило ни одного сообщения о нарушениях избирательных прав граждан или об ошибках со стороны сотрудников избирательных комиссий", – приводят власти слова председателя Общественной палаты Чукотского АО Надежды Ефимовой.По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи - в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬВ Магаданской области по итогам второго голосования явка составила 61,34%, сообщает облизбирком региона."В 20:00 (12.00 мск) избирательные участки области завершили работу и будут ждать избирателей с 8:00 (00.00 мск) 17 марта. По состоянию на 20:00 16 марта проголосовало 65 тысяч 114 избирателей, что составляет 61,34%", — сказано в сообщении.Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовало на выборах президента РФ 14 тысяч человек. За первый день голосования в выборах приняло участие почти 50% избирателей региона.ХАБАРОВСКБолее 48% избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах президента России, второй день голосования в регионе завершился, сообщает краевая избирательная комиссия."В субботу, 16 марта, в 20.00 (13.00 мск) на территории Хабаровского края завершился второй день голосования на выборах президента РФ. Все избирательные участки закрыты. По региону явка избирателей составила 48,10%. Завтра голосование продолжится. Ждем избирателей на участках с 08.00 до 20.00", - говорится в сообщении избиркома региона.В первый день голосования, 15 марта, явка избирателей составила 30,03%, информировал местный избирком. На участках нарушений не выявлено.ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬИзбирком автономии сообщил, что явка на выборы российского лидера по итогам второго дня голосования в данном регионе на 20.00 (13.00 мск) составила 77,32%."По состоянию на 20.00 часов на выборах Президента РФ проголосовало 90 534 (77,32%) избирателей автономии", — указывается в публикации.Явка в Еврейской автономной области в 2018 году, когда голосование за президента проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844.БУРЯТИЯВ Бурятии явка во второй день голосования составила 51,63%. Об этом сообщил медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона."По данным избиркома Бурятии, явка 16 марта на 15.00 (10.00 мск) составила 51,63%", — сказано в сообщении в Telegram-канале медиацентра.ХАКАСИЯПо данным избиркома Республики Хакасия, явка избирателей во второй день голосования составила около 41%."В Хакасии на 15 часов 16 марта проголосовали более 157000 избирателей или почти 41%", — сказано в сообщении.КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙЯвка избирателей во второй день голосования в Красноярском крае составила почти 54%, сообщает избирком региона."По данным на 15.00 (11.00 мск) 16 марта явка на выборах президента РФ в Красноярском крае составила 53,92%", — сказано в сообщении.КАРЕЛИЯЯвка избирателей в Карелии на 12.00 мск во второй день выборов составила 35,58% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно. Об этом сообщил республиканский избирком."Общая явка (с учетом ДЭГ) составила 35,58% от числа избирателей Карелии", - говорится в сообщении.По состоянию на 12.00 16 марта явка избирателей на УИК составила 31,13% от числа избирателей Карелии. Также сообщается, что общее количество учтенных бюллетеней дистанционного электронного голосования - 36 034, что составляет 78,44% от общего количества участников.В Карелии открыты 459 постоянно действующих и 5 временных участковых избирательных комиссий. На участках ведется видеонаблюдение, работают общественные наблюдатели и наблюдатели от политических партий и кандидатов. Общее количество заявленных наблюдателей – 1453.ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка на выборах в Псковской области превысила 30%. Об этом сообщила региональная избирательная комиссия."Явка на 12:00 16 марта 2024 года: проголосовали 125 815 человек – 30,07%. Численность избирателей, включенных в списки, - 418 425 человек без учёта ДЭГ", – информирует ведомство в своем Telegram-канале.Как отмечает псковский избирком, дистанционным электронным голосованием воспользовались 64 292 человека.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России 2024-03-16T13:58+0300 true PT1S

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