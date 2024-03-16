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Трутнев проголосовал на выборах президента России

Трутнев проголосовал на выборах президента России - 16.03.2024, ПРАЙМ

Трутнев проголосовал на выборах президента России

Вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев проголосовал на выборах российского лидера, сообщает корреспондент РИА Новости. | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T14:25+0300

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выборы президента россии

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юрий трутнев

выборы президента рф

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МОСКВА, 16 мар- ПРАЙМ. Вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев проголосовал на выборах российского лидера, сообщает корреспондент РИА Новости. Он проголосовал на участке, который расположен в московской школе №1517. "Приглашаю всех проголосовать. И отдельно хочу обратиться к жителям Дальнего Востока - это сегодня моя сфера ответственности - пожалуйста, приходите на выборы", - сказал Трутнев. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В соответствии с Конституцией выборы президента назначает Совет Федерации. Решение принимают не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до самого голосования. По правилам, выборы должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. В 2018 году их провели 18 марта.

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Трутнев на выборах главы государства Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев проголосовал на выборах главы государства и призвал всех жителей Дальнего Востока прийти на участки 2024-03-16T14:25+0300 true PT0M59S

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