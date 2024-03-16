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Новый торговый путь избавит Россию от санкций, пишут СМИ

Новый торговый путь избавит Россию от санкций, пишут СМИ - 16.03.2024, ПРАЙМ

Новый торговый путь избавит Россию от санкций, пишут СМИ

Международный транспортный коридор "Север — Юг" сделает Россию недосягаемой для санкций со стороны Запада и составит конкуренцию Суэцкому каналу, пишет New York | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T15:37+0300

2024-03-16T15:37+0300

2024-03-16T15:37+0300

международная торговля

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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Международный транспортный коридор "Север — Юг" сделает Россию недосягаемой для санкций со стороны Запада и составит конкуренцию Суэцкому каналу, пишет New York Times. Издание сообщает, что в связи со сложившейся ситуацией Москва создает новые торговые маршруты, позволяющие устранить зависимость от Запада. Ключом к достижению данной цели, по мнению журналистов, может стать запланированная к строительству железная дорога через Иран. Россия расширяет связи с государствами, которые проявляют больше готовности вести с ней дела. Речь идет не только о Китае, Индии, но и о странах Персидского залива, с которыми РФ соединит транспортный коридор "Север — Юг".Отмечается, что главной составляющей планов российских властей является железная дорога протяженностью 160 километров, которая обойдется 1,7 миллиарда долларов. Ее строительство должно начаться в 2024 году. Данный объект станет последним звеном железнодорожной ветки между РФ и портами Ирана на берегу Персидского залива. Москва получит легкий доступ к таким мировым центрам торговли, как Мумбаи. Авторы материала отмечают, что Россия согласилась дать в долг Ирану 1,4 миллиарда долларов для финансирования этого проекта. Новый маршрут позволит уменьшить сроки перевозки грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи до десяти дней (сейчас они составляют от 30 до 45 дней). Со ссылкой на российских официальных лиц, NYT отмечает, что "Север — Юг" может стать конкурентом для Суэцкого канала.Прокладку железной дороги, по данным издания, могут завершить в 2028 году.Российские власти также намерены восстановить советскую железную дорогу, которая связывает Москву с Ираном и Турцией через Армению и азербайджанский анклав Нахичевань, сообщает NYT. Она пришла в запустение в начале 90-х годов, когда разгорелся конфликт между Арменией и Азербайджаном.Москва надеется запустить этот объект в течение нескольких лет, пишет издание.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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международная торговля