https://1prime.ru/20240316/846381681.html

Памфилова назвала число испорченных избирательных бюллетеней

Памфилова назвала число испорченных избирательных бюллетеней - 16.03.2024, ПРАЙМ

Памфилова назвала число испорченных избирательных бюллетеней

Попытки поджога и вливания различных жидкостей на избирательных участках в ходе выборов президента привели к порче 214 бюллетеней, сообщила в субботу... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T16:42+0300

2024-03-16T16:42+0300

2024-03-16T16:42+0300

выборы президента россии

элла памфилова

кибератаки

голосование

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844979595_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_b1110cfd4acd7b42facfaacd0df0c2c6.jpg

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Попытки поджога и вливания различных жидкостей на избирательных участках в ходе выборов президента привели к порче 214 бюллетеней, сообщила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова. "Мы по этим всяким вливаниям жидкостей на 20 избирательных участках и восемь попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку. В общей сложности примерное безвозвратное количество бюллетеней — 214. Ну, в основном это, конечно, ЦИПсО, их подельники и кураторы", — рассказала она в информационном центре ЦИК. Она также сообщила, что было заблокировано 160 тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ)."С начала голосования было заблокировано 160 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования, где голосуют. Это было 130 тысяч DDоS-атак, почти 30 тысяч атак - на портал наблюдения за ДЭГ", — заявила она.По ее словам, активность кибератак возросла в 15 раз с первого дня голосования, но им не удалось пробиться сквозь защиту. Она отметила, что вчера было немногим более 10 тысяч, а сегодня есть увеличение. "В 15 раз увеличилась активность попыток пробиться сквозь защиту. Не удалось и не удастся", — сообщила Памфилова.По ее данным, зафиксировано почти 18 тысяч атак на интернет-портал ЦИК: из них 141 атака высокого уровня, 2712 – среднего, 15 017 атак низкого уровня. Также было зафиксировано 4 DDoS-атаки на сайт ЦИК России общей продолжительностью 22 минуты.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240316/846376298.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

элла памфилова, кибератаки, голосование