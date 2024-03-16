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Памфилова назвала число испорченных избирательных бюллетеней - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Памфилова назвала число испорченных избирательных бюллетеней
Памфилова назвала число испорченных избирательных бюллетеней - 16.03.2024, ПРАЙМ
Памфилова назвала число испорченных избирательных бюллетеней
Попытки поджога и вливания различных жидкостей на избирательных участках в ходе выборов президента привели к порче 214 бюллетеней, сообщила в субботу... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T16:42+0300
2024-03-16T16:42+0300
выборы президента россии
элла памфилова
кибератаки
голосование
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Попытки поджога и вливания различных жидкостей на избирательных участках в ходе выборов президента привели к порче 214 бюллетеней, сообщила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова. "Мы по этим всяким вливаниям жидкостей на 20 избирательных участках и восемь попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку. В общей сложности примерное безвозвратное количество бюллетеней — 214. Ну, в основном это, конечно, ЦИПсО, их подельники и кураторы", — рассказала она в информационном центре ЦИК. Она также сообщила, что было заблокировано 160 тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ)."С начала голосования было заблокировано 160 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования, где голосуют. Это было 130 тысяч DDоS-атак, почти 30 тысяч атак - на портал наблюдения за ДЭГ", — заявила она.По ее словам, активность кибератак возросла в 15 раз с первого дня голосования, но им не удалось пробиться сквозь защиту. Она отметила, что вчера было немногим более 10 тысяч, а сегодня есть увеличение. "В 15 раз увеличилась активность попыток пробиться сквозь защиту. Не удалось и не удастся", — сообщила Памфилова.По ее данным, зафиксировано почти 18 тысяч атак на интернет-портал ЦИК: из них 141 атака высокого уровня, 2712 – среднего, 15 017 атак низкого уровня. Также было зафиксировано 4 DDoS-атаки на сайт ЦИК России общей продолжительностью 22 минуты.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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элла памфилова, кибератаки, голосование
Выборы президента России, Элла Памфилова, кибератаки, голосование
16:42 16.03.2024
 
Памфилова назвала число испорченных избирательных бюллетеней

Памфилова: на участках испорчено 214 бюллетеней из-за вливаний жидкостей и попыток поджога

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИзготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ
Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Попытки поджога и вливания различных жидкостей на избирательных участках в ходе выборов президента привели к порче 214 бюллетеней, сообщила в субботу председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы по этим всяким вливаниям жидкостей на 20 избирательных участках и восемь попыток поджогов предотвратили. В одном случае попытались использовать дымовую шашку. В общей сложности примерное безвозвратное количество бюллетеней — 214. Ну, в основном это, конечно, ЦИПсО, их подельники и кураторы", — рассказала она в информационном центре ЦИК.
Она также сообщила, что было заблокировано 160 тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
"С начала голосования было заблокировано 160 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования, где голосуют. Это было 130 тысяч DDоS-атак, почти 30 тысяч атак - на портал наблюдения за ДЭГ", — заявила она.
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13:14
По ее словам, активность кибератак возросла в 15 раз с первого дня голосования, но им не удалось пробиться сквозь защиту. Она отметила, что вчера было немногим более 10 тысяч, а сегодня есть увеличение.
"В 15 раз увеличилась активность попыток пробиться сквозь защиту. Не удалось и не удастся", — сообщила Памфилова.
По ее данным, зафиксировано почти 18 тысяч атак на интернет-портал ЦИК: из них 141 атака высокого уровня, 2712 – среднего, 15 017 атак низкого уровня. Также было зафиксировано 4 DDoS-атаки на сайт ЦИК России общей продолжительностью 22 минуты.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента РоссииЭлла Памфиловакибератакиголосование
 
 
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