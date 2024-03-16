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Применение немецких ракет по РФ равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт - 16.03.2024, ПРАЙМ
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Применение немецких ракет по РФ равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт
Применение немецких ракет по РФ равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт - 16.03.2024, ПРАЙМ
Применение немецких ракет по РФ равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт
Использование крылатых ракет Германии для ударов по территории России стало бы фактически объявлением войны, заявила в интервью изданию Rheinische Post немецкий | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T17:13+0300
2024-03-16T17:13+0300
политика
германия
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Использование крылатых ракет Германии для ударов по территории России стало бы фактически объявлением войны, заявила в интервью изданию Rheinische Post немецкий политик Сара Вагенкнехт."Если немецкие крылатые ракеты будут поражать цели в России, это фактически объявление войны. Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus — это граница, переступив которую, становишься участником конфликта", — ответила она вопрос о позиции канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам на Украину крылатых ракет Taurus. Вагенкнехт считает, что украинский конфликтсвязан не с самим ее существованием, а с ее потенциальным вступлением в НАТО. По ее мнению, если мирные переговоры по Украине не начнутся в ближайшее время, то страна может потерять еще больше территорий. "Необходимо предложить России прекращение поставок (западными странами на Украину — ред.) вооружения в случае, если Москва согласится на немедленное прекращение огня и мирные переговоры", — сказала она. В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении неизвестно. Сам Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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германия, taurus, поддержка украины
Политика, ГЕРМАНИЯ, TAURUS, поддержка Украины
17:13 16.03.2024
 
Применение немецких ракет по РФ равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт

Вагенкнехт: применение немецких ракет по России равносильно объявлению войны

© CC BY 2.0 / DIE LINKEСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
© CC BY 2.0 / DIE LINKE
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Использование крылатых ракет Германии для ударов по территории России стало бы фактически объявлением войны, заявила в интервью изданию Rheinische Post немецкий политик Сара Вагенкнехт.
"Если немецкие крылатые ракеты будут поражать цели в России, это фактически объявление войны. Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus — это граница, переступив которую, становишься участником конфликта", — ответила она вопрос о позиции канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам на Украину крылатых ракет Taurus.
Вагенкнехт считает, что украинский конфликтсвязан не с самим ее существованием, а с ее потенциальным вступлением в НАТО. По ее мнению, если мирные переговоры по Украине не начнутся в ближайшее время, то страна может потерять еще больше территорий.
"Необходимо предложить России прекращение поставок (западными странами на Украину — ред.) вооружения в случае, если Москва согласится на немедленное прекращение огня и мирные переговоры", — сказала она.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2024
"НАТО плохо подготовлена". В США занервничали из-за планов блока по Украине
08:31
В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении неизвестно. Сам Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
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