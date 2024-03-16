https://1prime.ru/20240316/846382209.html

Применение немецких ракет по РФ равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт

Применение немецких ракет по РФ равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт - 16.03.2024, ПРАЙМ

Применение немецких ракет по РФ равно объявлению войны, заявила Вагенкнехт

Использование крылатых ракет Германии для ударов по территории России стало бы фактически объявлением войны, заявила в интервью изданию Rheinische Post немецкий | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T17:13+0300

2024-03-16T17:13+0300

2024-03-16T17:13+0300

политика

германия

taurus

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84206/37/842063761_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_211bd0f01ac76bff2b2068542353e6d0.jpg

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Использование крылатых ракет Германии для ударов по территории России стало бы фактически объявлением войны, заявила в интервью изданию Rheinische Post немецкий политик Сара Вагенкнехт."Если немецкие крылатые ракеты будут поражать цели в России, это фактически объявление войны. Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus — это граница, переступив которую, становишься участником конфликта", — ответила она вопрос о позиции канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам на Украину крылатых ракет Taurus. Вагенкнехт считает, что украинский конфликтсвязан не с самим ее существованием, а с ее потенциальным вступлением в НАТО. По ее мнению, если мирные переговоры по Украине не начнутся в ближайшее время, то страна может потерять еще больше территорий. "Необходимо предложить России прекращение поставок (западными странами на Украину — ред.) вооружения в случае, если Москва согласится на немедленное прекращение огня и мирные переговоры", — сказала она. В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Позднее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ему об этом предложении неизвестно. Сам Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240316/846370299.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, taurus, поддержка украины