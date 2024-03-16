https://1prime.ru/20240316/846382459.html
В России знали о планах Запада сорвать онлайн-голосование, заявила Захарова
В России знали о планах Запада сорвать онлайн-голосование, заявила Захарова - 16.03.2024, ПРАЙМ
В России знали о планах Запада сорвать онлайн-голосование, заявила Захарова
Москва изначально была в курсе, что Запад будет пытаться воспрепятствовать онлайн-голосованию на выборах президента РФ за рубежом, было принято решение... | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T17:20+0300
2024-03-16T17:20+0300
2024-03-16T17:20+0300
выборы президента россии
мария захарова
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Москва изначально была в курсе, что Запад будет пытаться воспрепятствовать онлайн-голосованию на выборах президента РФ за рубежом, было принято решение организовать очный формат, заявила в ходе выступления с лекцией "Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что из-за границы поступают сигналы о том, что многие российские государственные сайты на фоне избирательной кампании недоступны. "Все это ЦИК просчитывала заранее… Когда просчитали на основе имеющихся данных все риски, поняли, что именно и будет сделано, если будет опция онлайн-голосования из-за рубежа. Западники сделают всё - DDOS-атаки, киберблокада, обрыв связи, - чтобы это голосование сорвать… Поэтому было принято решение несколько месяцев назад, что разворачивается очное голосование", — сказала она и добавила, что онлайн-голосование было бы удобнее для всех, как для организаторов, так и для избирателей, но это грозило бы большими рисками. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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мария захарова
Выборы президента России, Мария Захарова
В России знали о планах Запада сорвать онлайн-голосование, заявила Захарова
Захарова: Москва знала о планах Запада сорвать онлайн-голосование на выборах за рубежом
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Москва изначально была в курсе, что Запад будет пытаться воспрепятствовать онлайн-голосованию на выборах президента РФ за рубежом, было принято решение организовать очный формат, заявила в ходе выступления с лекцией "Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она также отметила, что из-за границы поступают сигналы о том, что многие российские государственные сайты на фоне избирательной кампании недоступны.
"Все это ЦИК просчитывала заранее… Когда просчитали на основе имеющихся данных все риски, поняли, что именно и будет сделано, если будет опция онлайн-голосования из-за рубежа. Западники сделают всё - DDOS-атаки, киберблокада, обрыв связи, - чтобы это голосование сорвать… Поэтому было принято решение несколько месяцев назад, что разворачивается очное голосование", — сказала она и добавила, что онлайн-голосование было бы удобнее для всех, как для организаторов, так и для избирателей, но это грозило бы большими рисками.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Медведь, а не европейская лягушка". Запад предостерегли от войны с Россией
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.