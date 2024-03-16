https://1prime.ru/20240316/846382459.html

В России знали о планах Запада сорвать онлайн-голосование, заявила Захарова

В России знали о планах Запада сорвать онлайн-голосование, заявила Захарова - 16.03.2024, ПРАЙМ

В России знали о планах Запада сорвать онлайн-голосование, заявила Захарова

Москва изначально была в курсе, что Запад будет пытаться воспрепятствовать онлайн-голосованию на выборах президента РФ за рубежом, было принято решение... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T17:20+0300

2024-03-16T17:20+0300

2024-03-16T17:20+0300

выборы президента россии

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/30/842343064_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_33724f0e7e1beecafba1fe7f18efe5dd.jpg

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Москва изначально была в курсе, что Запад будет пытаться воспрепятствовать онлайн-голосованию на выборах президента РФ за рубежом, было принято решение организовать очный формат, заявила в ходе выступления с лекцией "Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что из-за границы поступают сигналы о том, что многие российские государственные сайты на фоне избирательной кампании недоступны. "Все это ЦИК просчитывала заранее… Когда просчитали на основе имеющихся данных все риски, поняли, что именно и будет сделано, если будет опция онлайн-голосования из-за рубежа. Западники сделают всё - DDOS-атаки, киберблокада, обрыв связи, - чтобы это голосование сорвать… Поэтому было принято решение несколько месяцев назад, что разворачивается очное голосование", — сказала она и добавила, что онлайн-голосование было бы удобнее для всех, как для организаторов, так и для избирателей, но это грозило бы большими рисками. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240315/846332239.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова