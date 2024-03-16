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Кадыров проголосовал на выборах президента России

Кадыров проголосовал на выборах президента России - 16.03.2024, ПРАЙМ

Кадыров проголосовал на выборах президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента РФ. На избирательный участок в родовом селе "Ахмат-Юрт" он прибыл вместе с членами семьи... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T17:43+0300

2024-03-16T17:43+0300

2024-03-16T17:43+0300

выборы президента россии

рамзан кадыров

голосование

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ГРОЗНЫЙ, 16 мар - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента РФ. На избирательный участок в родовом селе "Ахмат-Юрт" он прибыл вместе с членами семьи. Соответствующее видео РИА Новости предоставили в пресс-службе главы и правительства Чечни. "Люди выходят (на выборы) с праздничным настроением, выбирают свое будущее на шесть лет. Народ ждет хороших результатов", — заявил Кадыров. По данным избиркома Чечни, на территории республики открыты 514 избирательных участков, в том числе 4 временных, которые образованы на территориях воинских частей (7 временных участков, образованных на территориях лечебных учреждений и СИЗО №1 города Грозного, будут открыты в основной день голосования - 17 марта 2024 года). Организацией голосования на этих участках заняты более 4,6 тысячи членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Явка избирателей в Чечне на 15.00 второго дня голосования составила более 75%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Кадыров на выборах президента России Кадыров проголосовал на выборах президента России. 2024-03-16T17:43+0300 true PT0M52S

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рамзан кадыров, голосование, видео